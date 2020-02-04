Вице-премьер Дмитрий Кулеба призвал киевлян расстеклить балконы

Вице-премьер Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook призвал людей расстеклить балконы. Мол, остекленные конструкции портят историческую архитектуру и имеют не европейский вид. У самого вице-премьера был обычный застекленный балкон, но 10 лет назад он решил снять стекло. Чтобы, мол, не искажать историческую архитектуру. Он охотно демонстрирует свой балкон на телефоне:

"Вот это собственно мой балкон, до этого все было зашито в дереве, пластике, была ковка. Вот там стоит такой стульчик, это моя собака просится на открытый балкон".

Больше всего идея снять стекло поразила оконного мастера. Он даже пытался отговорить Дмитрия.

"О внимательно послушал нашу просьбу расстеклить балкон, посмотрел на нас как на маленьких детей неразумных и сказал: "Сейчас я вам все объясню". Объяснял несколько минут, почему классно иметь застекленный балкон", – вспоминает вице-премьер.

Пришлось рабочего еще и уговаривать:

"В конце концов, он против своей воли, без особой симпатии, дал поручение расстеклить балкон".

А вот руководителя оконной компании такая реакция мастера не удивляет. Говорит, в топе сейчас именно застекленный балкон. А тех, кто возвращает сооружениям первоначальный вид, можно по пальцам сосчитать.

Рушан Хайретдинов, руководитель оконной компании:

"Это очень редкая просьба, крайне редкая. За год таких обращений может быть от пяти до десяти".

Впрочем, цена одинаковая. Поставить стекло на балконе стоит от 20 тысяч гривен, снять столько же.

"Это стартовая цена. Чтобы сделать красивый открытый балкон, с красивыми перилами, с красивой внутри облицовкой".

Украинцам идея расстеклить балконы ради лучшего вида дома кажется смешной. Главная причина любви к со всех сторон закрытому балкону – уют.

"У нас с парнем там своя зона для кофе, мы там работаем, нам там комфортно. А если без стекла, то мы можем использовать только чтобы вещи повесить и все", – объясняет киевлянка Мария.

Впрочем, в Европе застекленные балконы запрещены. А чтобы создать тот самый уют, там высаживают цветы, обустраивают места для отдыха и даже ставят барную стойку.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что украинцы обустраивают огромные пристройки, удваивая площадь своих балконов, и разбирались, насколько это законно.

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