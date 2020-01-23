Война со "спотыкачами": с улиц Киева массово убирают рекламу (фото, видео)

Корреспондент "Сегодня" прогулялся с коммунальщиками и посмотрел на демонтаж

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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Коммунальные службы столицы объявили войну уличным рекламным конструкциям – штендерам, которые установлены на тротуарах по всему городу. В народе их прозвали "спотыкачами".

Сегодня утром, 23 января, сотрудники ДЭУ Шевченковского района провели зачистку от "спотыкачей" часть улицы Саксаганского (от пересечения улицы Льва Толстого), прошлись и по улицам Петлюры и Жилянской, где установлено очень много рекламных конструкций, привязанных к столбам освещения, заборам и стенам домов.

Как рассказали нам в "Киевавтодоре", уличная реклама, в виде "спотыкачей" или штендеров, вне закона по решению Киеврады с 2017 года. И их задача – убирать все незаконное с тротуаров.

"Мы начали активно демонтировать штендеры с тротуаров Шевченковского района еще в ноябре прошлого года. Причем начали не с центральных улиц. От таких рекламных конструкций уже зачищен Крещатик, Прорезная, Ярославов Вал, бульвар Шевченко. С каждой улицы убираем по 30-50 штук. Они стоят возле кафе, офисов, нотариусов, банков, клиник, кафе, ресторанов. Владельцев мы уже неоднократно предупреждали, чтобы они убрали свои штендеры. Увы, этого не происходит и нам приходится их убирать самостоятельно. Демонтаж будет продолжатся, пока мы полностью не очистим район и город от абсолютно всех этих конструкций", – рассказали сайту "Сегодня" Людмила Ободзинская, заместитель начальника ДЭУ Шевченковского района.

Дорожники поясняют, что "спотыкачи" мешают убирать тротуары от снега и просто мешают людям пройти, особенно пожилым людям или мамам с колясками.

Видео: Сегодня

Очищать улицу Саксаганского начинаем после 10 часов утра. На место подъехало две бригады дорожников Шевченковского района. Сотрудники вооружились большими ножницами по металлу, кусачками, ломами, молотками. Даже привезли болгарку, которая работает от генератора. Первыми срезают несколько "спотыкачей", которые рекламируют нотариуса, кафе и парикмахерскую. Рабочие грузят на прицеп трактора штендеры.

"Мы по нескольку раз предупреждаем собственников штендеров про добровольный демонтаж. И если нет никакой реакции, убираем их самостоятельно. Работаем в связке с сотрудниками КП "Киевблагоустройство", – говорит Людмила Ободзинская.

Замечаем, как собственники обмена валют, заметив коммунальщиков, спешат спрятать свой штендер. А возле одного из кафе начался небольшой конфликт. Владелица заведения пыталась отобрать у рабочих "спотыкач", на котором мелом было написано "Лягушачьи лапки и каштаны". Она доказывала, что больше не поставит его на улице, а ее помощник даже пытался залезть на кузов трактора, чтобы вернуть свое имущество.

Видео: Сегодня

"Конечно, нам угрожают. Бывает и такое, что залезают в трактор, чтобы забрать свой "спотыкач" или вырывают его из рук силой. Предприниматели не хотят понимать, что размещать эти конструкции на тротуарах – незаконно. И если мы отдаем им конструкцию, то она снова появляется возле заведения. Поэтому никому поблажек не делаем. Все грузится на прицеп трактора и вывозится на штрафплощадку", – поясняет нам сотрудник дорожной службы.

Спустя полчаса часть прицепа уже была заполнена "спотыкачами". Возле ресторана восточной кухни рабочим даже пришлось применить болгарку, чтобы срезать "спотыкач", который был вмонтирован в тротуар. Владелец точки тоже уверял, что не знал о нарушении, просил оставить ему вывеску с меню. Впрочем, работники были неумолимы.

А на улице Жилянской сразу трое владельцев "спотыкачей" догнали рабочих и требовали вернуть им их рекламные конструкции.

"Это просто бандитизм и беспредел! Нас никто не предупредил, что рекламировать свое заведения – это незаконно. Верните наше имущество, на него были потрачены большие средства и есть разрешения", – заверяла прибежавшая женщин.

Видео: Сегодня

А еще один владелец "спотыкача" начал снимать все на видео и комментировать, мол, бандиты, в костюмах мандаринового цвета, украли его штендер и увозят в неизвестном направлении. Он заявил, что не слышал, что использование таких рекламных конструкций запрещено решением Киеврады.

"А мне плевать на все решения. Вы уже все оборзели! Машины эвакуируете, рекламу срезаете. Может вы еще и деньги мои заберете! Предъявите мне документы, кто вы такие?", – не унимался мужчина.

После долгих споров с владельцами, коммунальщики пригрозили им вызовом на место полиции. Кстати, им так и не удалось демонтировать телегу с деревянной бочкой, на которой было написано "паб", хотя эта рекламная конструкция действительно мешает уборке тротуара от снега и проходу пешеходов.

"Может люди и проклинают нас, но мы выполняем распоряжение властей и делаем свою работу", – говорит один из рабочих.

Напомним, в 2018 году Киеврада внедрила новый способ борьбы с незаконной уличной рекламой в городе. Избавляться от такого "мусора" решили с помощью системы автодозвона.

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