Вспышка коронавируса в доме престарелых под Киевом: директору грозит 8 лет тюрьмы

Полиция Киевщины объявила о подозрении директору дома престарелых, где от COVID-19 умерли трое пенсионеров. За нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний, повлекших гибель людей, женщине грозит наказание до восьми лет, сообщает полиция Киевской области.

Так, в полицию Киевщины поступило сообщение от врача Броварской районной больницы о том, что к ним доставлен пенсионер с подозрением на инфекционное заболевание из села Зазимье.

Позже оказалось, что дом престарелых, из которого привезли пенсионера, работал нелегально, с нарушением санитарных и эпидемических норм. Его директор, физическое лицо-предприниматель, с начала карантина не обеспечила надлежащего ухода, оказания медицинской помощи, проведения врачебного осмотра и не приняла мер к изоляции больных. Жители пансионата, несмотря на карантинные мероприятия, свободно передвигаться по территории села без средств индивидуальной защиты (масок).

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Также установлено, что к ним беспрепятственно приезжали родственники, посетители, один из которых и стал источником коронавирусной инфекции. В результате таких карантинных нарушений заболели COVID-19 больше десяти пенсионеров, трое из которых умерли.

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Работники Броварского отдела полиции сообщили о подозрении директору дома престарелых о совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Ранее сообщалось, что погибшим от COVID-19 в доме престарелых в Зазимье, где ранее обнаружили вспышку коронавируса, оказался 95-летний киевлянин. 26 апреля его госпитализировали из дома престарелых в Броварскую больницу с подозрением на коронавирус, скорая его привезла с сердечной недостаточностью и температурой 38,5. В приемном отделении пенсионеру сделали экспресс-тест на коронавирус и он оказался позитивным. После этого его отправили в инфекционное отделение и еще раз сделали тест на коронавирус. Позднее он умер.

В доме престарелых сейчас находится 26 человек. Из них 22 подопечных, трое работников учреждения и директор. При этом экспресс-тест подтвердил коронавирус у 13 человек, в том числе у директора.

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