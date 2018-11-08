Вырубка леса в Киеве: полиция открыла уголовное производство

Сегодня, 18:46

Деревья на Лесном убивают химией и пилят бензопилами

Вырубка леса в Киеве: полиция открыла уголовное производство

В полиции Киева прокомментировали скандальную ситуацию с вырубкой "больного леса" в районе улицы Киото и Броварского проспекта. Как мы сообщали, в конце октября тут обнаружили целый лес с поврежденными деревьями. Стволы просверлили электродрелями и залили в отверстия неизвестную жидкость, из-за чего деревья начали болеть и массово усыхать.

Сегодня сотрудники лесничества заметили там двух лесорубов с бензопилами, которые успели срезать несколько деревьев. На место вызвали полицию.

"Прибыв на место полицейские не обнаружили лесорубов. На месте изъяли две бензопилы, которые они бросили, убежав. Все сведения внесены в журнал единого учета правонарушений. Количество спиленных деревьев мы не считали. Нам нужна информация о сумме ущерба, который нанесен неизвестными лесничеству. Дарницкое лесничество должно подать нам такую информацию. Открыто уголовное производство по статье 246 – незаконная вырубка леса", – сообщили в полиции Киева.

Подобное преступление карается штрафом максимального размера в 8,5 тысяч гривен или лишением свободы от 2 до 5 лет.

Напомним, ранее мы сообщили, что неизвестных мужчин с бензопилами лесники увидели утром в четверг, 8 ноября. Сразу же на место происшествия были вызваны полицейские.
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Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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