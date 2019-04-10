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Ярмарки с недорогими продуктами: где будут проходить торги на этой неделе

Сегодня, 08:14

Цены на продукты обещают ниже, чем на рынках

Фото: Богдан Россинский
Ярмарки с недорогими продуктами: где будут проходить торги на этой неделе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ec4/110/5c7ec41100df4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ec4/110/5c7ec41100df4.jpg Другие новости Цены на продукты обещают ниже, чем на рынках

В Киеве на этой неделе пройдут традиционные сельхозярмарки, на которых киевляне смогут приобрести овощи, фрукты, мед, молоко на 10—15% дешевле, чем на городских рынках, сообщили в КГГА.

Расписание торгов:

10 апреля (среда):

  • в Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской), ул. Демеевская, 45-47;
  • в Дарницком районе – ул. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" ст. М. "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
  • в Днепровском районе – просп. Соборности, 2-20, ул. Петра Вершигоры, 1;
  • в Печерском районе – ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Тверской и Ковпака)
  • в Подольском районе – просп. Правды, 5-11; ул. Светлицкого, 33;
  • в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8;
  • в Шевченковском районе – Лукьяновская площадь, 1-А.

11 апреля (четверг):

  • Голосеевском районе – ул. Новопироговская, 25, ул. Ковпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича), ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской)
  • Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" ст. М. "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
  • Днепровском районе – б-р Перова, 8-10, ул. Березняковская, 21-23; просп. Генерала Ватутина, 12-А;
  • Печерском районе – ул. Московская, 2;
  • Подольском районе – ул. Оболонская, 23-35, ул. Светлицкого, 33;
  • Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, пересечение просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
  • Шевченковском районе – ул. Багговутовская, 1, Лукьяновская площадь, 1-А, просп. Победы, 50.

12 апреля (пятница):

Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;

  • в Дарницком районе – ул. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" ст. М. "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
  • в Деснянском районе – ул. Академика Курчатова (в пределах Милютенко и Братиславской)
  • в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1 / 35-17, ул. Алма-Атинская, 64-74;
  • в Печерском районе – пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова, пер. Виноградный, 4-6;
  • в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33, ул. Полковая, 78;
  • в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8, ул. Сельская, 16;
  • в Соломенском районе – пер. Керченский (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна) ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской)
  • в Шевченковском районе – Лукьяновская площадь, 1А, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Рижская, 1, ул. Деревлянская, 16-20, проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера).

13 апреля (суббота):

  • в Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" ст. м. "Осокорки");
  • в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33;
  • в Шевченковском районе – Лукьяновская площадь, 1-А.
  • в Голосеевском районе – ул. Паньковская; ул. Голосеевская, 4-10;
  • в Дарницком районе – ул. Ревуцкого;
  • в Деснянском районе – ул. Сержа Лифаря (в пределах ул. Оноре де Бальзака и просп. Владимира Маяковского)
  • в Днепровском районе – ул. Всеволода Нестайко (на стороне почтамта "Левобережный");
  • в Оболонском районе – ул. Петра Калнышевского, 1-5;
  • в Печерском районе – ул. Екатерины Билокур;
  • в Подольском районе – просп. Степана Бандеры (около Куреневского парка);
  • в Святошинском районе – ул. Григоровича-Барского, 7
  • в Соломенском районе – ул. Космонавта Комарова, 28 (до ул.Чумака)
  • в Шевченковском районе – ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

14 апреля (воскресенье):

  • в Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна)
  • в Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" ст. М. "Осокорки");
  • в Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской)
  • в Печерском районе – ул. Ивана Кудри (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
  • в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33;
  • в Шевченковском районе – Лукьяновская площадь, 1-А, ул. Татарская, 32-38

Напомним, ранее киевляне жаловались, что на проспекте Григоренко, 24, долгое время работала официальная городская ярмарка. Теперь же торговцы продают без контрольных весов, не убирают за собой мусор. Местные жители отмечают, что торговцы себя ведут нагло, не обращают внимания на возмущение горожан. Чиновники рассказали, что нужно делать в таких случаях.

Тем временем, украинцев призывают быть внимательными: на рынках стали чаще продавать поддельные молочные продукты.


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Тег продукты, Киев, еда, ярмарки, ярмарка

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