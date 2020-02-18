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Ярмарки в Киеве: где будут торговать продуктами 22-23 февраля

18 февраля, 13:43

Продукты из фермерских хозяйств будут продавать во всех районах города

Сыры на ярмарке в Яремче

Сыры на ярмарке в Яремче / Фото: пресс-служба

В столице на выходных, 22 и 23 февраля, состоятся сезонные сельскохозяйственные ярмарки, сообщает КГГА. На этой неделе они традиционно проходят во всех районах города.

Расписание продуктовых ярмарок:

22 февраля (суббота):

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  • в Голосеевском районе – ул. Паньковская; ул. Голосеевская, 4-10;
  • в Дарницком районе – ул. Ревуцкого;
  • в Деснянском районе – ул. Кубанской Украины (в пределах ул. Космонавта Волкова и просп. Лесного), ул. Николая Закревского (в пределах просп. Владимира Маяковского, 2-А и ул. Теодора Драйзера);
  • в Днепровском районе – б-р Труда, 1-9;
  • в Оболонском районе – ул. Петра Калнышевского, 1-5;
  • в Печерском районе – ул. Екатерины Билокур;
  • в Подольском районе – ул. Степана Бандеры (около Куреневского парка);
  • в Святошинском районе – ул. Григоровича-Барского, 7;
  • в Соломенском районе – ул. Стадионная (в пределах улиц Митрополита Василия Липковского и Богдановского);
  • в Шевченковском районе – ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

23 февраля (воскресенье):

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Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
  • в Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна)
  • в Печерском районе – ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
  • в Шевченковском районе – ул. Татарская, 32-38.

Ранее сообщалось, что цены на сезонные овощи и фрукты шокируют украинцев. К примеру, стоимость помидоров летом 2019-го побила рекорды. Цены на популярный овощ выросли по сравнению с прошлым сезоном едва ли не вдвое. Новости "Сегодня" решили выяснить, ждать ли, что томаты станут более доступными.

Также смотрите, как журналисты "Сегодня" проверили торговлю на стихийных рынках.

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КГГА расписание ярмарки

Источник: Сегодня

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