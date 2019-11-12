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Ярмарки в Киеве: где будут торговать продуктами с 13 по 17 ноября

12 ноября, 17:36

Продукты из фермерских хозяйств будут продавать во всех районах города

/ Фото: Богдан Россинский

В столице состоятся сезонные сельскохозяйственные ярмарки, сообщает КГГА. На этой неделе они традиционно проходят во всех районах города.

Расписание продуктовых ярмарок:

13 ноября (среда):

  • в Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской), ул. Демеевская, 45-47;
  • в Дарницком районе – ул. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, ул. Анны Ахматовой, 31;
  • в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, и с другой стороны – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Электротехническая, 2-А, напротив центрального входа на рынки "Горизонт-2000" и "Глория-Т");
  • в Днепровском районе – просп. Соборности, 2-20;
  • в Печерском районе – ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака)
  • в Подольском районе – просп. Правды, 5-11.

14 ноября (четверг):

  • в Голосеевском районе – ул. Новопироговская, 25, ул. Ковпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича), ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской)
  • в Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
  • в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, и с другой стороны – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Электротехническая, 2-А, напротив центрального входа на рынки "Горизонт-2000" и "Глория-Т");
  • в Днепровском районе – б-р Перова, 8-10, ул. Генерала Ватутина, 12-А;
  • в Печерском районе – ул. Московская, 31/33;
  • в Подольском районе – ул. Оболонская, 23-35;
  • в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5.

15 ноября (пятница):

  • в Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;
  • в Дарницком районе – ул. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, ул. Анны Ахматовой, 31;
  • в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, и с другой стороны – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Электротехническая, 2-А, напротив центрального входа на рынки "Горизонт-2000" и "Глория-Т"), ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской)
  • в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1 / 35-17, ул. Алматинская, 64-74;
  • в Печерском районе – пер. Виноградный, 4-6, пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;
  • в Подольском районе – ул. Полковая, 72;
  • в Соломенском районе – ул. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской)
  • в Шевченковском районе – ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Рижская, 1, ул. Деревлянская, 16-20, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, межулочный проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94.

16 ноября (суббота):

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  • в Голосеевском районе – ул. Паньковская; ул. Голосеевская, 4-10;
  • в Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"); ул. Ревуцкого;
  • в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, и с другой стороны – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Электротехническая, 2-А, напротив центрального входа на рынки "Горизонт-2000" и "Глория-Т"); ул. Сержа Лифаря (в пределах просп. Владимира Маяковского и ул. Николая Закревского)
  • в Днепровском районе – б-р Игоря Шамо, 2-12;
  • в Оболонском районе – ул. Петра Калнышевского, 1-5;
  • в Печерском районе – ул. Екатерины Билокур; ул. Генерала Алмазова, 6.
  • в Подольском районе – пр. Степана Бандеры (около Куреневского парка);
  • в Святошинском районе – ул. Булгакова, 10-13 / 1;
  • в Соломенском районе – ул. Стадионная (в пределах улиц Митрополита Василия Липковского и Богдановского)
  • в Шевченковском районе – ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

17 ноября (воскресенье):

в Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна)

в Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки");

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Фото: архив

в Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, и с другой стороны – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Электротехническая, 2-А, напротив центрального входа на рынки "Горизонт-2000" и "Глория-Т");

в Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской).

в Печерском районе – ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);

в Шевченковском районе – ул. Татарская, 32-38.

Ранее сообщалось, что цены на сезонные овощи и фрукты шокируют украинцев. Стоимость помидоров этим летом побила рекорды. Цены на популярный овощ выросли по сравнению с прошлым сезоном едва ли не вдвое. Новости "Сегодня" решили выяснить, ждать ли, что томаты станут более доступными.

Также смотрите, как журналисты "Сегодня" проверили торговлю на стихийных рынках.

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продукты Киев ярмарки

Источник: Сегодня

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