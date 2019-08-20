Ярмарки в Киеве: где купить дешевые овощи и фрукты

На этой неделе в разных районах столицы пройдут сезонные и традиционные ярмарки, на которых можно будет купить овощи и фрукты по низкой цене. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Ярмарки пройдут:
21 августа (среда) в:
- Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской), ул. Демеевская, 45-47;
- Дарницком районе – просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" ст. М "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, ул. Анны Ахматовой, 31;
- Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL, ул . Электротехническая, 2А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т");
- Днепровском районе – просп. Соборности, 2-20;
- Подольском районе – просп. Правды, 5-11.
22 августа (четверг) в:
- Голосеевском районе – ул. Новопироговская, 25, ул. Колпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича), ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);
- Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" ст. М "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
- Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL, ул. Электротехническая 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т");
- Днепровском районе – б-р Перова, 8-10, просп. Генерала Ватутина, 12-А;
- Подольском районе – ул. Оболонская, 23-35.
23 августа (пятница) в:
- Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116, просп. Академика Глушкова, 25-53;
- Дарницком районе – просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" ст. М "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, ул. Анны Ахматовой, 31;
- Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL, ул . Электротехническая, 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т");
- Днепровском районе – ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;
- Подольском районе – ул. Полковая, 72;
- Соломенском районе – ул. Образования (в пределах улиц Вузовской и Максима Кривоноса), пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской)
- Шевченковском районе – ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Деревлянская, 16-20.
24 августа (суббота) в:
- Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" ст. М "Осокорки");
- Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL, ул. Электротехническая, 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т").
25 августа (воскресенье) в:
- Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" ст. М "Осокорки");
- Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL, ул . Электротехническая, 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т");
- Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской).
На выходных также ярмарки пройдут по таким адресам:
24 августа (суббота):
- Голосеевском районе – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
- Деснянском районе – ул. Сержа Лифаря (в пределах ул. Оноре де Бальзака и просп. Владимира Маяковского)
- Днепровском районе – б-р Амвросия Бучмы, 2-10;
- Подольском районе – просп. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);
- Шевченковском районе – Богдана Гаврилишина, 1-17.
25 августа (воскресенье):
- Голосеевском – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна).
Ранее сообщалось, что цены на сезонные овощи и фрукты шокируют украинцев. Стоимость помидоров этим летом бьет рекорды. Цены на популярный овощ выросли по сравнению с прошлым сезоном едва ли не вдвое. Новости "Сегодня" решили выяснить, ждать ли, что томаты станут более доступными.
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