Ярмарки в Киеве: где купить недорогие продукты

В Киеве на этой неделе традиционно пройдут сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно будет купить овощи и фрукты, а также крупы по ценам ниже магазинных.

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Как сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации, торговать продуктами будут в таких локациях:

29 июля (среда):

в Днепровском районе – просп. Соборности, 2-20;

в Печерском районе – ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);

в Подольском районе – просп. Правды, 5-11.

30 июля (четверг):

в Голосеевском районе – ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);

в Днепровском районе – бульв. Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12а;

в Печерском районе – ул. Генерала Алмазова, 6;

в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5;

в Шевченковском районе – ул. Багговутовская, 1.

31 июля (пятница):

в Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116, просп. Академика Глушкова, 25-53;

в Деснянском районе – ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);

в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1/35-17а, ул. Алматинская, 64-74;

в Печерском районе – пер. Виноградный, 4-6, пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;

в Соломенском районе – ул. Образования (в пределах ул. Вузовской и Максима Кривоноса), пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской);

в Шевченковском районе – ул. Рижская, 1, ул. Деревлянская, 16-20, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, межуличный проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65а, и Богдана Хмельницкого, 94.

2 августа (воскресенье):

в Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

в Святошинском районе – ул. Семашко, 10.

Также традиционные ярмарки пройдут:

1 августа (суббота):

в Голосеевском районе – ул. Паньковская; ул. Голосеевская, 4-10;

в Деснянском районе – ул. Лесковская (в пределах улиц Милославской и Радунской), ул. Марины Цветаевой (в пределах ул. Николая Закревского и просп. Владимира Маяковского);

в Днепровском районе – бульв. Амвросия Бучмы, 2-10;

в Оболонском районе – ул. Петра Калнышевского, 1-5;

в Печерском районе – ул. Екатерины Билокур;

в Подольском районе – просп. Степана Бандеры (около Куреневского парка);

в Святошинском районе – ул. Григоровича-Барского, 7;

в Соломенском районе – ул. Стадионная (в пределах улиц Митрополита Василия Липковского и Богдановского);

в Шевченковском районе – ул. Юрия Глушко, 2-12.

2 августа (воскресенье):

в Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна);

в Печерском районе – ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);

в Шевченковском районе – ул. Татарская, 32-38.

Ранее мы писали, что в Украине сохраняется рекордно низкий уровень инфляции – по данным Госслужбы статистики, за шесть месяцев цены выросли всего на 2% по сравнению с декабрем 2020 года. Но при этом многие товары и услуги как подорожали, так и подешевели на десятки процентов. Почему это произошло и каким может быть изменение цен в третьем квартале нынешнего года, выяснил сайт "Сегодня".

Смотрите в сюжете, какие цены на овощи и фрукты были в Украине в прошлом месяце:

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