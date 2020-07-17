Карантин сдержал рост цен в Украине: что подорожает к осени

В Украине сохраняется рекордно низкий уровень инфляции – по данным Госслужбы статистики, за шесть месяцев цены выросли всего на 2% по сравнению с декабрем 2020 года. Но при этом многие товары и услуги как подорожали, так и подешевели на десятки процентов. Почему это произошло и каким может быть изменение цен в третьем квартале нынешнего года, выяснил сайт "Сегодня".

Что изменилось в июне

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По сравнению с маем на потребительском рынке в июне цены на продукты выросли на 0,4%. Больше всего (на 8,4%) подорожали фрукты. На 0,4-2,3% выросли цены на мясо птицы, масло, хлеб, подсолнечное масло, говядину, сметану. Но на 4,7% подешевели овощи, на 0,9-1,3% – молоко, сахар, рис, сало, свинина.

Цены на алкогольные напитки и сигареты повысились на 0,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,1%.

Снижение в июне тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошло за счет удешевления природного газа на 4,3%. Повышение цен на транспорт на 1,2% в первую очередь вызвано подорожанием проезда по железной дороге на 6,1%, топлива на 2,1%.

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Продуктовая корзинка

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Но июньские тренды не смогли преодолеть тенденции, наблюдавшиеся до того пять месяцев. Прежде всего это касается фруктов и овощей. Именно на них больше всего с начала года выросли цены: на фрукты – на рекордные 50,4%, на овощи – на 9,5%. Рост цен на остальные самые подорожавшие продукты скромнее – сахар вырос в цене на 5,4%, хлебобулочные изделия – на 5,1%. Подорожание "вредных привычек" тоже на 5,1% связано с плановым ростом акцизов.

Снижение цен оказалось небольшим. Больше всего – на куриные яйца: 8,9%. На 2,2% подешевело мясо и колбасы, на 1,4% – молоко, на 0,4% – подсолнечное масло.

Если сравнивать год к году, то окажется, что цены на эти продукты изменились разнонаправленно. Так, яйца за год подорожали на 54,7% (кто не помнит – в июне 2019-го они стоили 12-13 грн/десяток), молоко – на 7,6% (около 1 грн/л), хлеб – на 9,1% (около 2 грн за буханку украинского). Спиртное и сигареты выросли в цене за год на 10,8%.

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Фрукты в июне прошлого года стоили в среднем на треть меньше, чем сейчас. Прежде всего за счет дешевой черешни и клубники, цены на которые ныне зашкаливали: из-за неурожая, вызванного заморозками и ливнями, в разгар сезона черешня стоила 90-100 грн/кг, клубника – 70-90 грн/кг.

А вот овощи нынче дешевле, чем в прошлом году на 12,5%, сахар тоже – на 1,2%, мясо – на 1,5%.

Товары и услуги

Самой главной неожиданностью этого года оказалось значительное снижение цен на энергоносители: природный газ и нефтепродукты. Газ с начала этого года подешевел на 40,2%, а по сравнению с июнем 2019 года – на 52,2%, бензин и дизтопливо – на 21,5% и 26,5% соответственно.

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Это автоматически привело к снижению цен на коммунальные услуги в целом – на 9,2% в этом году и на 12,2% к июню прошлого года. Но подешевели только отопление и горячая вода – на 13% с начала года и на 12,5% за год. И лишь для тех потребителей, у которых предприятия жилкоммунэнерго используют природный газ. У ТЭЦ и котельных, работающих на угле, услуги не подешевели.

Продолжают падать цены на одежду и обувь: за 6 месяцев – на 1,9%, за год – на 4%. Но, по словам экспертов, речь идет о прошлогодних коллекциях и дешевом ширпотребе, модные и брендовые вещи, наоборот, подорожали. Также снизились расценки на отдых и культуру: за 6 месяцев – на 1,6%, за год – на 2,9%.

При этом регулярно дорожают холодная вода и водоотвод: в среднем на 17,5% с начала года и на 22% к июню 2019 года. Подорожал с начала года на 11,4% проезд по железной дороге, при этом рост цен на билеты год к году – всего 4,9%. Это объяснимо тем, что тарифы на проезд зависят от сезона – зимой они ниже, чем летом, в высокий сезон.

4,5% теперь надо платить больше за услуги здравоохранения (на 5% год к году), на 2,2% – за образование (на 13,3% год к году) и на 2,6% (7,1% год к году) за услуги связи.

Не сбылось

Хотя три месяца назад эксперты прогнозировали значительный рост цен уже с апреля, на 3-5% за квартал, он оказался намного меньше – за второй квартал все подорожало в среднем на 1,3%. Как разъяснил нам член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, серьезные коррективы в прогнозы внес коронавирус: из-за эпидемии и последовавшего за ней карантина сократилось потребление товаров и услуг, что сдержало рост инфляции.

"Нынешний год не типичен по сравнению с предыдущими – никогда ранее за все годы независимости в Украине не вводился тотальный карантин, который значительно затормозил все экономические процессы в стране, – анализирует Олег Пендзин. – Потребление упало, отсюда и низкий рост цен. Но он такой в среднем, ведь, например, фрукты подорожали вполовину, а природный газ подешевел более чем на 40%, упали цены на коммунальные услуги, что частично уравновесило в бюджете потребителя повышение стоимости продуктовой корзинки".

Глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко добавил, что инфляцию сдержала еще и жесткая монетарная политика Национального банка, который весь квартал удерживал гривню от девальвации по отношению к доллару.

"Когда денег в экономике не хватает, это сдерживает рост цен, – разъяснил Алексей Дорошенко. – Второй фактор – цены на продовольствие росли у нас незначительно из-за того, что продукты подешевели в мире. У нас это снижение статистически было нивелировано ростом цен на фрукты из-за погодных условий. Но основную роль в замедление инфляции внесла пандемия и карантин. Когда люди теряют работу, когда у них падают доходы, то снижается потребление, цены не растут или растут медленнее. Свой вклад в "опровержение прогнозов" внесло и значительное снижение цен на энергоносители – из-за прекращения авиаперелетов в связи с карантином спрос на топливо, а затем и на нефть упал в разы".

Прогнозы: подорожает картофель, подешевеют яблоки

Эксперты говорят, что в третьем квартале инфляция ускорится, а традиционного летнего нулевого роста цен, не говоря об их снижении, ожидать вряд ли стоит.

"В сентябре могут подешеветь яблоки, так как их урожай ожидается неплохим, цены могут упасть вдвое против нынешних, – прогнозирует Алексей Дорошенко. – Но в деньгах это все равно окажется очень дорого – 24-26 грн за кило украинских яблок. Будет сезонное снижение цен на помидоры, лук и другие овощи, но каким оно окажется, пока прогнозировать сложно. А вот снижение цен на коммунальные услуги, прежде всего на газ, точно сменится их ростом. Так как начнется подготовка к новому отопительному сезону, и спрос на газ в мире вырастет. В целом инфляция за июль-сентябрь составит 1-1,5%".

Олег Пендзин более пессимистичен в своих прогнозах. По его мнению, к зиме ожидаются значительно более высокие цены на газ для населения и коммунальной сферы – на уровне импортного паритета. Это значит, что стоимость отопления и горячей воды значительно вырастет.

"При этом не будет компенсаторных механизмов для населения, они не предусмотрены новым меморандумом о сотрудничестве с МВФ, – говорит Олег Пендзин. – Стремительный рост цен на агропродукцию ожидается со следующего маркетингового года, который начинается с августа. Лидером роста цены окажется картофель. Урожай картофеля у нас будет еще меньше, чем в прошлом году, так как много полей на Западной Украине погибло от дождей и наводнения. На дешевый его импорт надеяться не приходится. Например, Беларусь внесла картофель в перечень запрещенных к экспорту товаров наряду с чесноком и луком".

По мнению Олега Пендзина, все это ускорит инфляцию, уже начиная с июля. К концу года она дойдет до запланированных в бюджете 9% годового роста цен, а то и превысит их. В третьем квартале рост цен, по его оценке, составит около 3%, что намного больше обычных для этого квартала 0,5-1% инфляции.

Каким был в этом году "индекс черешни" – смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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