"Зачахли и усохли". Киевляне забили тревогу из-за брошенных деревьев с Почтовой площади
На вид деревья усохли, так как простояли под открытым небом всю зиму
Киевляне обеспокоились судьбой деревьев в кадках, которые ранее украшали залитую в бетон Почтовую площадь. Перед холодами деревья в кадках свезли в одно место на площади (ближе к зданию "Киевпастранса"), где они простояли всю зиму и находятся сейчас.
"На улице уже апрель, а эти деревья стоят в закутке площади и никому не нужны. Их никто не поливает и такое впечатление, что они уже зачахли и усохли. А ведь, наверное, на их закупку были потрачены немалые средства", – делится впечатлением киевлянка Ирина Кульчук.
"Сегодня" попыталась узнать о судьбе деревьев. Как пояснили в управлении по содержанию зеленых насаждений Подольского района, кадки с деревьями на Почтовой площади не находятся у них на балансе.
"Эти деревья находятся на балансе компании, которая занималась реконструкцией Почтовой площади. Поэтому мы не имеем права забрать их к себе и подлечить, а также организовать надлежащий уход за ними", – пояснили "Сегодня" в КП по СЗН Подольского района.
Как рассказали нам зеленстроевцы, в кадках растет особенный вид акации.
"Эти деревья довольно поздно начинают выпускать листья. На вид они усохли, ведь простояли под открытым небом всю зиму, хотя и приспособлены к нашей погоде. За ними нужен регулярный уход, нужно понимать, в какой именно грунт они посажены в кадках и проводилась ли подпитка корней. Если компания, которой принадлежат деревья, передаст их нам на баланс, то мы попытаемся их подлечить и в дальнейшем ухаживать за растениями", – пояснили в СЗН Подольского района.
Отметим, что ранее деревья выглядели так:
Ранее мы сообщали, что здание Речного вокзала на Почтовой площади в Киеве уже начали обновлять. Тут хотят проводить кинопоказы, арт-выставки и презентации книг, а из помещения, построенного в 60-х годах ХХ века, можно будет спуститься на набережную.
Также напомним, что в прошлом году в Киеве в районе раскопок на Почтовой площади произошло ЧП: подземное пространство, где обнаружили древнюю улицу времен Киевской Руси, залило водой.
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