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"Зачахли и усохли". Киевляне забили тревогу из-за брошенных деревьев с Почтовой площади

Сегодня, 12:28

На вид деревья усохли, так как простояли под открытым небом всю зиму

Фото: Александр Марущак, Сегодня
"Зачахли и усохли". Киевляне забили тревогу из-за брошенных деревьев с Почтовой площади //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c5f/16b/5cac5f16be384.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c5f/16b/5cac5f16be384.jpg Другие новости На вид деревья усохли, так как простояли под открытым небом всю зиму

Киевляне обеспокоились судьбой деревьев в кадках, которые ранее украшали залитую в бетон Почтовую площадь. Перед холодами деревья в кадках свезли в одно место на площади (ближе к зданию "Киевпастранса"), где они простояли всю зиму и находятся сейчас.

"На улице уже апрель, а эти деревья стоят в закутке площади и никому не нужны. Их никто не поливает и такое впечатление, что они уже зачахли и усохли. А ведь, наверное, на их закупку были потрачены немалые средства", – делится впечатлением киевлянка Ирина Кульчук.

"Сегодня" попыталась узнать о судьбе деревьев. Как пояснили в управлении по содержанию зеленых насаждений Подольского района, кадки с деревьями на Почтовой площади не находятся у них на балансе. 

"Эти деревья находятся на балансе компании, которая занималась реконструкцией Почтовой площади. Поэтому мы не имеем права забрать их к себе и подлечить, а также организовать надлежащий уход за ними", – пояснили "Сегодня" в КП по СЗН Подольского района.

Как рассказали нам зеленстроевцы, в кадках растет особенный вид акации.

"Эти деревья довольно поздно начинают выпускать листья. На вид они усохли, ведь простояли под открытым небом всю зиму, хотя и приспособлены к нашей погоде. За ними нужен регулярный уход, нужно понимать, в какой именно грунт они посажены в кадках и проводилась ли подпитка корней. Если компания, которой принадлежат деревья, передаст их нам на баланс, то мы попытаемся их подлечить и в дальнейшем ухаживать за растениями", – пояснили в СЗН Подольского района.

Отметим, что ранее деревья выглядели так:

Архивное фото
Архивное фото Фото: Сегодня

Ранее мы сообщали, что здание Речного вокзала на Почтовой площади в Киеве уже начали обновлять. Тут хотят проводить кинопоказы, арт-выставки и презентации книг, а из помещения, построенного в 60-х годах ХХ века, можно будет спуститься на набережную.

Также напомним, что в прошлом году в Киеве в районе раскопок на Почтовой площади произошло ЧП: подземное пространство, где обнаружили древнюю улицу времен Киевской Руси, залило водой. 

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Тег Киев, деревья, почтовая площадь

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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