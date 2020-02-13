Закрытие кинотеатра "Киев": стало известно, что теперь будет со зданием

/ Фото: Виталий Лазебник

В столице проводят подготовку к ремонту и восстановлению здание кинотеатра "Киев", которое сейчас требует капитального ремонта, сообщает КГГА.

"Это важное и знаковое здание для Киева с собственным духом и историей. И, очевидно, что такие культовые места должны быть ухоженными, в надлежащем состоянии, должны быть полезными для горожан и прибыльными для общества", – сообщил замглавы КГГА Владимир Слончак.

Он отметил, что кинотеатр "Киев" как памятник архитектуры требует тщательного подхода и контроля в вопросах ремонта и согласования, что несколько замедляет процесс восстановления работы кинотеатра.

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По словам чиновника, открыть обновленный "Киев" планируется до конца 2020 года.

"Кинотеатр "Киев" всегда будет для города культурным центром и работать по профилю. Он однозначно будет пространством для национальных и международных фестивалей, которые делают наш город еще более современным, культурным и молодежным, и не может быть по-другому", – сообщил Владимир Слончак.

Как сообщалось, 15 апреля 2019 года у здания кинотеатра "Киев", которое находится в коммунальной собственности, сменился арендатор. Победителем открытого конкурса на аренду его помещения на открытом аукционе стало ООО "Синема-Центр" с предложением в 2,119 млн грн в месяц без НДС. Таким образом, поступления в бюджет столицы от аренды помещения увеличатся в 45 раз. По словам властей, предыдущий арендатор платил 47 тыс. грн в месяц.

В конце 2019 года власти города сообщили, что здание кинотеатра сейчас находится в непригодном к использованию по назначению состоянии, ссылаясь на данные Научно-исследовательского института инновационного строительства УАН. Оценку состояния кинотеатра провели по заказу нынешнего арендатора здания ООО "Синема-Центр".

Ранее киевляне, чтобы спасти "Киев", составили петицию на сайте Киеврады, призывая власти обеспечить дальнейшую работу легендарному кинотеатру.

Как сообщали новости "Сегодня", в 2018 году в столице прекратил свою работу кинотеатр "Кинопанорама" на улице Шота Руставели.

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