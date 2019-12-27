Запрет на фейерверки в Киеве все еще действует: что грозит продавцам нелегальной пиротехники

Полиция устраивает рейды по отлову торговцев фейерверками, а те скрываются

В столице запретили использовать фейерверки и салюты до окончания войны на Донбассе. И мест, где нелегально сбывают пиротехнику, от этого не стало. Чтобы положить конец незаконной, а главное опасной торговле корреспонденты новостей "Сегодня" устроили рейд с правоохранителями.

Светлана два года назад пришла с друзьями на открытие елки в Ивано-Франковске. И тот праздник запомнилось ей на всю жизнь. При взрыве часть фейерверка вонзилась девушке в лицо.

"Мне просто ставили титановые пластины маленькие в лицо в трех местах. Я полностью не вижу левым глазом", – рассказывает о последствиях травмы Светлана Тимчук, жительница Ивано-Франковска.

Такие травматические случаи, особенно во время новогодних праздников – не редкость, говорят в ДСНС.

Александр Пузий, начальник сектора ГУ ДСНС в Киеве:

"В этом году на Херсонщине были уже случаи, когда конечности отрывало взрослым людям, а также дети получали ожоги кистей рук".

Чтобы обезопасить себя и близких, ни в коем случае нельзя покупать петарды и другую пиротехнику на рынках и в местах стихийной торговли. А в специализированных магазинах необходимообращать внимание на разрешительную документацию.

"Это декларация о соответствии и сопроводительная документация относительно экспертизы. На пиротехническом изделии должен быть соответствующий знак, вот такой знак. И тут снизу должна быть цифра или 071, или 072", – отмечает эксперт.

Это означает, что пиротехническое изделие прошло экспертизу и является безопасным для использования. А чтобы проверить, есть ли хоть какие-то разрешения у стихийных продавцов – новости "Сегодня" отправились по нелегальным точкам. Когда мы пришли к одной такой, мужчины, которые караулили у товара, свою причастность к нему не признали. Вместе с полицейскими подождали продавца. Но тот так и не появился.

Виталий Беньковский старший участковый офицер полиции Святошинского районного управления:

"Сейчас мы изымем эту коробку с пиротехническими средствами у данного лица, здесь присутствует, в присутствии двух понятых, как бесхозную вещь".

Всю пиротехнику изъяли, а владельцу оставили контакты. Когда он придет в участок – там составят админпротокол.

"Предусмотренный административным кодексом статьей 195 с отметкой 6, который в дальнейшем будет направлен для рассмотрения для принятия решения в суд", – объясняет офицер.

За продажу без разрешения непроверенных пиротехнических изделий предусмотрен штраф – от почти 600 до более 1 тысячигривен. С конфискацией опасного товара.

Напомним, ране новости "Сегодня" писали о том, что в Кривом Роге пиротехник-любитель устроил взрыв из-за самодельного фейерверка. Самопальный снаряд сдетонировал прямо в комнате, где жил горе-пиротехник.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама