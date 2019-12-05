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Праздник к нам приходит: в Кривом Роге пиротехник-любитель устроил взрыв из-за самодельного фейерверка

5 декабря, 21:54

Самопальный снаряд сдетонировал прямо в комнате, где жил горе-пиротехник

В Кривом Роге мужчина пострадал от самодельного фейерверка. В комнате, где произошел взрыв, повылетали стекла, а весь подъезд заволокло дымом. На пепелище спасатели нашли остатки бумажных трубок. Их человек набивал опасными химикатами, которые и загорелись. Пиротехника-любителя с многочисленными ожогами доставили в реанимацию.

Но, стоит отметить, что не только из-за фейерверков ручной работы происходят трагедии. Так ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Мексике на пиротехническом шоу произошло ЧП. Фейерверки не успели подняться в небо и взорвались близко к земле. Раскаленные частицы полетели в сторону собравшихся на городской площади зрителей.

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А еще немного ранее произошел смертельный салют в Минске. Тогда были задержаны представители российского поставщика фейерверков. По информации следственного комитета, 28-летний и 25-летний мужчины прибыли в Белоруссию специально для оказания технической и иной помощи при подготовке к праздничному салюту.

В результате взрыва фейерверка3 июля во время праздничного салюта в Минске погибла женщина, 10 человек получили ранения.

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взрыв фейерверк Кривой Рог

Источник: Сегодня

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