Жители Киева с каждым годом все чаще меняют имена: сколько стоит услуга

За прошлый год в столице меняли имя 1620 раз

Фото: http://justicekyiv.gov.ua.

В столице в 2018 году граждане 1620 раз меняли свое имя. Об этом сообщает пресс-служба Главного территориального управления юстиции в Киеве.

"Это на 100 больше, чем в 2017 году и почти на 200 больше, чем в 2016-м", – говорится в сообщении.

При этом услуга по смене имени в Open Space Дарницкого ГРАГС стоит всего 5,10 гривны.

Отметим, что журналисты "Сегодня" ранее встретились с теми, кто решился сменить имя. Так, уроженка Великих Копаней Светлана Кононенко стала Ляной Яновской, а школьница Орына, мечтающая выучиться на врача-косметолога, стала Ариной.

Напомним, ранее мы писали, что украинцы дают своим детям в основном обычные имена, но попадаются и такие "диковинки", как Нектарий, Дельфина и Аиша. В ушедшем году Матвей, Дмитрий и Максим стали самыми популярными именами среди новорожденных мальчиков в Украине. А вот девочек чаще всего называли Златой, Софией и Евой. Несколько отличаются вкусы киевлян от остальной части страны. В столице девочек часто называют редкими именами.

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