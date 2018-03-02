Больше 100 тысяч украинцев изменили свои имена за последние пять лет

Сегодня, 23:24

Чтобы сменить имя, достаточно паспорта и идентификационного кода, сама процедура длится от месяца до трех


С чистого листа и даже с новым именем. Зачем люди меняют свои имена? И что меняется со сменой имени? Как это происходит и сколько стоит? С теми, кто решился встретились журналисты "Сегодня".

Уроженка Великих Копаней Светлана Кононенко пришла в районный ЗАГС за новым Именем. А пока определялась с ним решила сменить заодно и фимилию. Стала Яновской

"Мне кажется что с этого дня у меня начнутся изменения в лучшую сторону. Моя фамилия Кононенко, все время напоминало одно животное, которое очень хорошее, но много работает и нелегкая такая жизнь. Ну, вот, я думаю, с моей новой фамилией Яновская я буду теперь по-другому жить", – пояснила Ляна Яновская.

А будущий врач-косметолог, 15-ти летняя Арина, уверена: замена в ее имени двух букв – инвестиция в ее карьеру. Мол, шансы привлечь пациентовстанут выше. Орына более грубо, Арина – мягче

Психологи согласны: со сменой имени – жизнь часто меняется к лучшему.

За последние 5 лет больше 100 тысяч украинцев изменили свои имена. Из них треть – женщины.

Чтобы сменить имя, достаточно паспорта и идентификационного кода. Сама процедура длится от месяца до трех. Заявление подаете в ЗАГС. Но свидетельство получите только после проверки правоохранителей. А вдруг вы меняете имя, чтобы спрятаться от правосудия?

Смена имени стоит 5 грн 10 копеек. Но если войдете во вкус, каждая последующая смена обойдется вам в 10 раз дороже.

Среди редких имен, которые выбрали в прошлом году украинцы: Мариус, Араик, Аюб. У женщин: Даява, Мзия и Эвника.

А вот в топ-тройку популярных вошли традиционные: Артем, Максим, Александр; Анастасия, София и Анна.
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Источник:

"Сегодня"

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