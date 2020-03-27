Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,14
30,86
  1. Новости в Киеве
  2. Власть

Будет меньше реконструкции и ремонтов: как в Киеве перекроили бюджета из-за коронавируса

27 марта, 10:58

Наталья Руда

Город сократил расходы на капитальное строительство

Киеврада на заседании 26 марта скорректировала бюджет и программу социально-экономического развития столицы на фоне карантина и распространения коронавируса.

Так, на неотложные социальные нужды и стабилизацию экономического положения в столице будет направлено 1,4 млрд гривен. Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, на фоне сложившейся ситуации "возникла необходимость в уменьшении объемов финансирования капитальных расходов по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта".

"Таким образом, финансирование объектов приведено к необходимым объемам, которые являются реальными для выполнения в сегодняшней ситуации", – заявили в КГГА.

Первый замглавы КГГА Николай Поворозник уточнил, что до улучшения ситуации будет финансироваться завершение объектов с высокой степенью готовности.

Реклама

"Вместе с тем, объемы расходов, предусмотренные райгосадминистрациям столицы, остаются неизменными. Капитальные ремонты жилого фонда, лифтового оборудования, учебных заведений, спортивной инфраструктуры и инженерных сетей будут финансироваться без изменений и в пределах ранее предусмотренных ассигнований", – резюмировал Поворозник.

Согласно решению Киеврады, из местного бюджета Киева направлено 983,9 млн грн для медицинской отрасли столицы. Средства предусмотрены на закупку медоборудования, лекарственных средств и финансовую поддержку тех, кто борется с пандемией. Следовательно, доплаты врачам составят 4000 гривен, медсестрам – 3000. Для технического персонала больниц и поликлиник предусмотрено по 1000.

В тренде
Транспорт для избранных: у Кличко объяснили, как получить спецбилеты на проезд в Киеве

Для поддержки малообеспеченных категорий Киеврада выделила почти 300 млн грн. Город будет закупать продуктовые наборы для более 12 тысяч одиноких киевлян пожилого возраста. Также предусмотрены надбавки в размере 2000 гривен для социальных работников, обслуживающих одиноких нетрудоспособных киевлян на дому. Для премий соцработникам будет выделено 4,6 млн грн.

Кроме того, Киеврада компенсирует потери коммунальным предприятиям "Киевпастранс" и "Киевский метрополитен" в связи с карантином. Город также гарантирует выплаты их работникам заработных плат. Всего предусмотрено 780 млн грн.

На закупку дезинфекционных средств для жилых домов и территориальных центров выделили 24 млн гривен.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця у зв'язку з введенням карантинних заходів вже втратила мільярд гривень. При цьому економічні експерти кажуть, що через карантин Україна втратить 2-5% свого ВВП. Як Кабмін реагує на ситуацію, дивіться на відео:

Нагадаємо, що у столиці вже підвищилися ціни на низку продуктів харчування.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев карантин Киеврада коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кличко: В Киеве с 23 марта останавливают весь общественный транспорт
Кличко: В Киеве с 23 марта останавливают весь общественный транспортТранспорт
В Киевской области зафиксирован третий случай заражения коронавирусом
В Киевской области зафиксирован третий случай заражения коронавирусомПроисшествия
В КГГА заявили, что решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве уже принято
В КГГА заявили, что решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве уже принятоВласть
Кличко отреагировал на скандал с VIP-палатами в Александровской больнице
Кличко отреагировал на скандал с VIP-палатами в Александровской больницеВласть
Транспорт для избранных: у Кличко объяснили, как получить спецбилеты на проезд в Киеве
Транспорт для избранных: у Кличко объяснили, как получить спецбилеты на проезд в КиевеВласть
Киев останавливает пассажирские перевозки – Аваков
Киев останавливает пассажирские перевозки – АваковУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...