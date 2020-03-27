Будет меньше реконструкции и ремонтов: как в Киеве перекроили бюджета из-за коронавируса

Киеврада на заседании 26 марта скорректировала бюджет и программу социально-экономического развития столицы на фоне карантина и распространения коронавируса.

Так, на неотложные социальные нужды и стабилизацию экономического положения в столице будет направлено 1,4 млрд гривен. Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, на фоне сложившейся ситуации "возникла необходимость в уменьшении объемов финансирования капитальных расходов по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта".

"Таким образом, финансирование объектов приведено к необходимым объемам, которые являются реальными для выполнения в сегодняшней ситуации", – заявили в КГГА.

Первый замглавы КГГА Николай Поворозник уточнил, что до улучшения ситуации будет финансироваться завершение объектов с высокой степенью готовности.

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"Вместе с тем, объемы расходов, предусмотренные райгосадминистрациям столицы, остаются неизменными. Капитальные ремонты жилого фонда, лифтового оборудования, учебных заведений, спортивной инфраструктуры и инженерных сетей будут финансироваться без изменений и в пределах ранее предусмотренных ассигнований", – резюмировал Поворозник.

Согласно решению Киеврады, из местного бюджета Киева направлено 983,9 млн грн для медицинской отрасли столицы. Средства предусмотрены на закупку медоборудования, лекарственных средств и финансовую поддержку тех, кто борется с пандемией. Следовательно, доплаты врачам составят 4000 гривен, медсестрам – 3000. Для технического персонала больниц и поликлиник предусмотрено по 1000.

Для поддержки малообеспеченных категорий Киеврада выделила почти 300 млн грн. Город будет закупать продуктовые наборы для более 12 тысяч одиноких киевлян пожилого возраста. Также предусмотрены надбавки в размере 2000 гривен для социальных работников, обслуживающих одиноких нетрудоспособных киевлян на дому. Для премий соцработникам будет выделено 4,6 млн грн.

Кроме того, Киеврада компенсирует потери коммунальным предприятиям "Киевпастранс" и "Киевский метрополитен" в связи с карантином. Город также гарантирует выплаты их работникам заработных плат. Всего предусмотрено 780 млн грн.

На закупку дезинфекционных средств для жилых домов и территориальных центров выделили 24 млн гривен.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця у зв'язку з введенням карантинних заходів вже втратила мільярд гривень. При цьому економічні експерти кажуть, що через карантин Україна втратить 2-5% свого ВВП. Як Кабмін реагує на ситуацію, дивіться на відео:

Нагадаємо, що у столиці вже підвищилися ціни на низку продуктів харчування.

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