Столичным предпринимателям ввели скидки на оплату аренды

Льгота будет действовать до 31 июля

Киеврада на заседании 26 марта приняла решение о 50%-ной скидке для малого и среднего бизнеса на оплату аренды коммунального имущества на период карантина.

Льгота будет действовать до 31 июля.

Если же объект не используется, то до 31 июля арендаторы освобождаются от уплаты аренды (фактически предприниматели будут платить символическую 1 гривну).

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Право на эти льготы малый и средний бизнес будет иметь уже с 11 марта.

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Отметим, что в Киеве на сегодня почти 900 000 квадратных метров нежилых помещений коммунального имущества сдаются в аренду. И большую часть арендует малый и средний бизнес – это около 6000 субъектов предпринимательской деятельности.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица в связи с введением карантинных мер уже потеряла миллиард гривен. При этом экономические эксперты говорят, что из-за карантина Украина потеряет 2-5% своего ВВП. Как Кабмин реагирует на ситуацию, смотрите на видео:

Напомним, что в столице уже взлетели цены на ряд продуктов питания.

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