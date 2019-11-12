Бюджет Киева-2020: на что будут тратить деньги

Проект бюджета Киева на следующий год должен быть подан на рассмотрение Киеврады в ближайшие дни, а принять его должны до 25 декабря. По прогнозам, бюджет Киева составит более 57 миллиардов гривен. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время расширенного заседания коллегии Киевской городской государственной администрации, где обсуждался проект главного финансового документа столицы на 2020 год.

Как сообщает пресс-служба КГГА, наибольшее финансирование получат сферы образования, здравоохранения и социальной защиты. Так, например, на образование запланировано направить 21,5 миллиарда гривен, что на 3 миллиарда больше, чем в 2019 году.

При этом Кличко сообщил, что Киев финансирует большую часть госбюджета. Кроме того, мэр столицы обратил внимание руководителей столичных районов на проблему с освоением средств. По его словам, задержка с тендерными процедурами тормозит реализацию многих проектов.

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По данным КГГА, прогнозируемый бюджет Киева на 2020 год является сбалансированным и составляет 57 млрд 991 млн гривен. В частности, на 16% увеличено финансирование отрасли образования, на 6% – ЖКХ и на 15% – дорожно-транспортного хозяйства.

По общему фонду доходы проекта бюджета составляют 52 млрд 832 млн грн, по специальному – 5 млрд 158 млн. Расходы составляют 57 млрд 991 млн грн, которые распределены следующим образом:

образование – 21 млрд 633 млн (37% в структуре бюджета ),

здравоохранение – 6 млрд 717 млн ​​(12%),

социальная защита – 4 млрд 443 млн (8%),

ЖКХ – 6 млрд 766 млн (12%),

транспорт и дорожное хозяйство – 10 млрд 185 млн (17 %),

культура – 1 млрд 633 млн (3%),

другие мероприятия по экономической деятельности – 1 млрд 56 млн (2%),

другие статьи – 5 млрд 545 млн (9%).

Ранее Кличко заявил, что за последние пять лет бюджет Киева увеличился с 18 миллиардов гривен до почти 60 миллиардов гривен. По его словам, этого удалось добиться прежде всего "после внедрения городской властью прозрачных конкурсов на аренду помещений и торговых площадок". Напомним, в бюджете Киева 2014 года доходная часть была утверждена на уровне 20,1 млрд грн, расходная – на уровне 19,8 млрд грн. Доходы и расходы бюджета-2019 были утверждены на уровне 54,9 млрд грн.

При этом Кличко попросил из госбюджета деньги на строительство метро на Виноградарь.

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