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Метро на Виноградарь: Кабмин выдаст Киеву еще 200 млн гривен

Сегодня, 13:11

Также 200 млн гривен выделят на строительство Подольско-Воскресенского моста

Дорожающая подземка. Новые расчеты стоимости проезда в горсовете рассмотрят 6 февраля. Фото: vecherniy.kharkov.ua
Дорожающая подземка. Новые расчеты стоимости проезда в горсовете рассмотрят 6 февраля. Фото: vecherniy.kharkov.ua.
Метро на Виноградарь: Кабмин выдаст Киеву еще 200 млн гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/fcc/c6e/5c3fccc6e549e.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/fcc/c6e/5c3fccc6e549e.png Транспорт Также 200 млн гривен выделят на строительство Подольско-Воскресенского моста

На строительство в Киеве Подольско-Воскресенского моста и участка Сырецко-Печерской линии метрополитена на Виноградарь планируется выделить 400 млн гривен. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабмина в среду, 13 марта.

Так, на строительство метро и моста правительство планирует выделить властям столицы по 200 миллионов гривен.

"Я сейчас дам поручение Минфину, Мининфраструктуры и всем заинтересованным. Совместно с КГГА обработаем технические возможности", – сказал Гройсман.

Напомним, в бюджете Киева на 2019 год на строительство метро на Виноградарь предусмотрено 760 млн грн (общая смета проекта — более 11 млрд грн).

Отметим, что в марте 2019-го года обещают завершить ремонт на станции "Святошино", а вскоре ремонтные работы начнутся на "Политехническом институте". Кроме того, в метро планируют обновить еще 12 станций, которые были запущены до 2005 года – "Кловскую", "Лукьяновскую", "Сырец", "Дворец спорта", "Дорогожичи", "Житомирскую", "Шулявскую", "Вокзальную", "Университет", "Крещатик", "Арсенальную" и "Героев Днепра".

Как сообщалось ранее, в столичном метро непривычно встречали первый день весны.

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Тег строительство, Киев, мост, инфраструктура, метро на Виноградарь

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Источник:

УНИАН

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