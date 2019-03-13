Метро на Виноградарь: Кабмин выдаст Киеву еще 200 млн гривен
Также 200 млн гривен выделят на строительство Подольско-Воскресенского моста
На строительство в Киеве Подольско-Воскресенского моста и участка Сырецко-Печерской линии метрополитена на Виноградарь планируется выделить 400 млн гривен. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабмина в среду, 13 марта.
Так, на строительство метро и моста правительство планирует выделить властям столицы по 200 миллионов гривен.
"Я сейчас дам поручение Минфину, Мининфраструктуры и всем заинтересованным. Совместно с КГГА обработаем технические возможности", – сказал Гройсман.
Напомним, в бюджете Киева на 2019 год на строительство метро на Виноградарь предусмотрено 760 млн грн (общая смета проекта — более 11 млрд грн).
Отметим, что в марте 2019-го года обещают завершить ремонт на станции "Святошино", а вскоре ремонтные работы начнутся на "Политехническом институте". Кроме того, в метро планируют обновить еще 12 станций, которые были запущены до 2005 года – "Кловскую", "Лукьяновскую", "Сырец", "Дворец спорта", "Дорогожичи", "Житомирскую", "Шулявскую", "Вокзальную", "Университет", "Крещатик", "Арсенальную" и "Героев Днепра".
Как сообщалось ранее, в столичном метро непривычно встречали первый день весны.
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