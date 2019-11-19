Бывший глава Апелляционного суда Киева хочет убрать из базы розыска силовиков свои персональные данные

Среди других требований иска – признать противоправным бездействие ГУ СБУ в Киеве и Киевской области и Нацполиции

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Бывший председатель Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко подал иск к Национальной полиции Украины и ГУ Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

"Истец просит суд обязать Нацполицию исключить из базы розыска Министерства внутренних дел Украины его персональные данные", – сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

Среди других требований иска – признать противоправным бездействие ГУ СБУ в Киеве и Киевской области и Нацполиции относительно исключения из базы розыска МВД персональных данных Чернушенко.

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"Сейчас решается вопрос об открытии производства в административном деле", – сказано в сообщении.

Напомним, чтов Ужгороде судья районного суда попал в ДТП. Авария произошла возле заправки на объездной дороге Ужгорода – там Mercedes-Benz судьи столкнулся с Renault Megane.

В результате ДТП пострадал водитель и пассажирка Renault – их пришлось извлекать из авто с помощью спасателей. Пострадавших госпитализировали. "На въезде в Ужгород в нас сзади влетело авто. Удар был сильным, и наше авто перевернулось на крышу, а потом снова на колеса", – рассказала потерпевшая в аварии.

Ранее судья обматерил копов в Одессе и заявил, что он "для вас – царь и Бог".

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