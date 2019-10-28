В Ужгороде судья районного суда попал в ДТП: есть пострадавшие

В Ужгороде судья местного районного суда Тамаз Деметрадзе попал в ДТП. Об этом сообщил местный журналист Виталий Глагола в Тelegram.

Авария произошла сегодня в 7:40 возле заправки на объездной дороге Ужгорода – там Mercedes-Benz судьи столкнулся с Renault Megane. Кто виноват в столкновении, пока неизвестно.

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В результате ДТП пострадал водитель и пассажирка Renault – их пришлось извлекать из авто с помощью спасателей. Пострадавших госпитализировали в больницу. Как рассказала журналисту пострадавшая, в Renault ехали она, ее сын и внук.

"Я с сыном были пристегнуты ремнями безопасности. Мы ехали по дороге в кардиологическое отделение больницы. Я должна была идти на шунтирование. Сын приехал из Беларуси и привез деньги на лечение. Ехали медленно. Еще сын всю дорогу из Тячева очень следил за скоростью, потому что он уже 20 лет там живет, в этой стране очень строго все и много камер. Поэтому был внимателен, чтобы ничего не нарушить. На въезде в Ужгород в нас сзади влетело авто. Удар был сильным и наше авто перевернулось на крышу, а потом снова на колеса", – рассказала женщина.

Также она добавила, что у ее сына очень пострадала голова, сейчас он находится в операционной. Что касается самого судьи Тамаза Деметрадзе, то он не был готов прокомментировать ситуацию. Он пояснил, что он сейчас очень занят и расскажет о всем позже.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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