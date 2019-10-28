Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,17
27,96

В Ужгороде судья районного суда попал в ДТП: есть пострадавшие

28 октября, 15:00

Пострадавших из легковушки пришлось извлекать спасателям

В Ужгороде судья местного районного суда Тамаз Деметрадзе попал в ДТП. Об этом сообщил местный журналист Виталий Глагола в Тelegram.

Авария произошла сегодня в 7:40 возле заправки на объездной дороге Ужгорода – там Mercedes-Benz судьи столкнулся с Renault Megane. Кто виноват в столкновении, пока неизвестно.

Реклама

В результате ДТП пострадал водитель и пассажирка Renault – их пришлось извлекать из авто с помощью спасателей. Пострадавших госпитализировали в больницу. Как рассказала журналисту пострадавшая, в Renault ехали она, ее сын и внук.

"Я с сыном были пристегнуты ремнями безопасности. Мы ехали по дороге в кардиологическое отделение больницы. Я должна была идти на шунтирование. Сын приехал из Беларуси и привез деньги на лечение. Ехали медленно. Еще сын всю дорогу из Тячева очень следил за скоростью, потому что он уже 20 лет там живет, в этой стране очень строго все и много камер. Поэтому был внимателен, чтобы ничего не нарушить. На въезде в Ужгород в нас сзади влетело авто. Удар был сильным и наше авто перевернулось на крышу, а потом снова на колеса", – рассказала женщина.

В тренде
"Не нашел себя в жизни": стала известна причина самоубийства депутата в Полтавской области

Также она добавила, что у ее сына очень пострадала голова, сейчас он находится в операционной. Что касается самого судьи Тамаза Деметрадзе, то он не был готов прокомментировать ситуацию. Он пояснил, что он сейчас очень занят и расскажет о всем позже.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

ДТП Ужгород столкновение легковушки судья пострадавшие

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прячьте зонты подальше: прогноз погоды в Украине на неделю
Прячьте зонты подальше: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Фальшивые деньги рассылают целыми автобусами: как отличить подделку
Фальшивые деньги рассылают целыми автобусами: как отличить подделкуУкраина
Сдавала пациентов сыну: скандал с трудовым рабством в Хмельницкой области набирает обороты
Сдавала пациентов сыну: скандал с трудовым рабством в Хмельницкой области набирает оборотыЗапад
Во Львове в квартире умершей пенсионерки обнаружили десятки голодных котов
Во Львове в квартире умершей пенсионерки обнаружили десятки голодных котовЗапад
В Луцке расстреляли машину: появились подробности
В Луцке расстреляли машину: появились подробностиЗапад
В Украину идет резкое похолодание: прогноз погоды на ближайшие дни
В Украину идет резкое похолодание: прогноз погоды на ближайшие дниУкраина

Новости партнеров

Loading...
загрузка...