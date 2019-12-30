Дед Мороз с мостами: Кличко мультиком поздравил киевлян с Новым годом (видео)

В ролике Кличко изображен в костюме Деда Мороза, который "дарит" столице, в частности, Шулявский путепровод

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил жителей и гостей столицы с наступающим 2020 годом, опубликовав на своей странице в социальных сетях мультик.

В небольшом ролике столичный глава изображен в костюме Деда Мороза, который на паровозе пролетает над Киевом и "сбрасывает" на него освещение, пешеходный мост, а также Шулявский путепровод.

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"Друзья! Накануне Нового года хочу пожелать всем мира, любви, сказочного настроения и уверенного оптимизма. Спасибо тем, кто помогал, и тем, кто критиковал. Конструктивную критику воспринимаю как подсказку. Все, что мы сделали в этом году в городе, мы сделали все вместе – с киевлянами и для киевлян. И верьте: чудеса в своей жизни творим мы сами", - написал в подписи к видео Кличко.

Напомним, что на днях Кличко в костюме Деда Мороза запустил движение по Шулявскому мосту, который был закрыт на ремонт с марта 2019 года.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале декабря были соединены все пролеты Шулявского моста. Конструкцию весом более 540 тонн буквально за 40 минут переместили в проектное положение.

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