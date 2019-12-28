Кличко в костюме Деда Мороза запустил движение по Шулявскому мосту – видео

Фото: Укринформ

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В Киеве 28 декабря днем мэр Виталий Кличко открыл движение по Шулявскому мосту. Прибыв на место в костюме Деда Мороза, градоначальник сначала проехался по нему на мотоцикле, после чего по новому путепроводу поехали десятки автомобилей. Сначала движение было открыто лишь в одном направлении – в сторону улицы Елены Телиги. Однако водителям пришлось волноваться недолго: в направлении улицы Вадима Гетьмана поток машин также запустили – спустя пару минут.

Видео: facebook.com/Vitaliy.Klychko

"Шулявский мост устал, немного отдохнул – и снова поехал", – написал мэр в Twitter.

Таким образом, городским властям удалось вписаться в срок и открыть движение по новому путепроводу до конца 2019 года. Полностью завершить строительство развязки обещают в следующем, 2020 году.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале декабря были соединены все пролеты Шулявского моста. Конструкцию весом более 540 тонн буквально за 40 минут переместили в проектное положение.

Также Киеврада разрешила выкупить цех, который нужно снести рядом с мостом. Чиновники объясняют, что это необходимо для продолжения реконструкции развязки, в которую входит Шулявский путепровод.

Стоит напомнить, что в Киевской городской госадминистрации сделали заявление о сроках строительства объекта, заверив, что работы идут в соответствии с графиком.

Смотрите также в сюжете, как в ходе реконструкции Шулявского путепровода были обнаружены снаряды времен Второй мировой войны:

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