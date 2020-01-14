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"Феофания" станет доступной для всех: Зеленский подписал указ

14 января, 23:19

Указ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об обеспечении доступности для граждан медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей "Феофания" Государственного управления делами.

Об этом говорится на сайте главы украинского государства.

Так, Кабинету министров Украины и Государственному управлению делами в трехмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения доступности для граждан современных методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей "Феофания" Государственного управления делами.

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Указ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

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Напомним, что в этой больнице ставят на ноги освобожденных украинцев после плена.

Напомним, что больницу для чиновников "Феофания" обещали сделать доступной для населения еще в 2014 году. Тогда Верховная Рада предоставила право получать бесплатное медицинское обслуживание в клинике "Феофания" военнослужащим, которые принимали участие в АТО и получили ранения.

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Киев чиновники феофания Владимир Зеленский доступ

Источник: Сегодня

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