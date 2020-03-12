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Киеврада забрала у российского посольства три участка земли

12 марта, 15:50

Наталья Руда

Земля была передана в аренду еще в конце 90-х годов

Киеврада в ходе пленарного заседания в четверг, 12 марта, поддержала расторжение договоров аренды на три земельных участка, которые были выделены более 20 лет назад посольству России.

Участки площадью 0,197 га на улице Спасской, 14, а также площадью 0,3634 га на улице Спасской, 13-15 и площадью 0,3771 га на улице Боричев Ток, 17, 19, 21 были переданы в 1998 году российскому посольству в аренду на 49 лет. На них должны были построить новое посольство, резиденцию посла и консульство. При этом ничего построено не было.

В проектах решений уточняется, что аренда расторгается из-за нецелевого использования земельных участков и невыполнения условий договоров.

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Также на месте участков появятся скверы.

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Напомним, в прошлом году в Киеве 15 марта открыли сквер имени российского оппозиционера Бориса Немцова и мемориальную доску. Зеленая зона расположена рядом с российским посольством – на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта. Сквер у посольства РФ в Киеве получил имя Немцова позапрошлой осенью.

Также напомним, что по словам адвоката дочери Немцова Ольги Михайловой, российские следователи ничего не делают для розыска организаторов и заказчиков убийства российского оппозиционера.

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Киев подол Киеврада боричев спуск посольство России

Источник: Сегодня

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