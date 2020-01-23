Кличко показал свой кабинет с плазмой под картой и "электрическим креслом" (видео)

Мэр Киева Виталий Кличко провел экскурсию по своему кабинету, в котором, по его словам, он старается проводить не много времени, а предпочитает быть постоянно в городе и общаться с людьми.

В частности, Кличко показал в кабинете большой телевизор, встроенный под карту города, множество телефонов для связи, рабочий стол, а также кресло, которое зачем-то назвал "электрическим".

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При этом в ходе экскурсии по своему кабинету Кличко похвастался, что выучил слово "диджитализация", чтобы его "не подкалывали".

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Ранее мы писали, что у Виталия Кличко на посту главы Киевской городской государственной администрации может появиться еще один заместитель, который будет заниматься решением вопросов и проблем людей с инвалидностью и с ограниченными возможностями. Напомним, на данный момент у главы КГГА семь заместителей.

Напомним, что осенью прошлого года Кабинет министров согласовал снятие Виталия Кличко с должности главы КГГА. Документ передали на рассмотрение главы государства, однако президент Владимир Зеленский его пока что так и не подписал. Сам Кличко отреагировал на решение Кабмина заявлением о том, что двоевластие в Киеве – это неправильный шаг.

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