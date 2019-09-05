Киев ждет двоевластие: скандал с увольнением Кличко и назначением нового главы КГГА разгорается

Виталий Кличко / Фото: AFP

В ближайшее время Виталий Кличко потеряет должность главы КГГА и останется руководить Киеврадой, то есть будет просто мэром без реальных полномочий. 4 сентября новый Кабмин одобрил его увольнение. Последнее слово — за президентом Владимиром Зеленским, которому сразу же передали представление.

По словам экспертов, решение было ожидаемо. Напомним, вопрос об увольнении Кличко обсуждается уже несколько месяцев. Еще в июле Офис президента обратился к Кабмину с требованием дать добро на такой шаг. Но правительство Владимира Гройсмана отказалось рассматривать этот вопрос. В том, что решение нового Кабмина будет положительным, не сомневался никто. Вчера премьер Алексей Гончарук озвучил свое мнение по этому поводу.

"Лично я очень уважаю господина Кличко, он великий чемпион и человек, который сделал очень много для страны. Я бы с удовольствием уволил не его, а, например, господина Столара (известный застройщик, которого называют "смотрящим" за Киевом, а нынче нардеп от ОПЗЖ. — Авт.). У меня нет сомнений, что в Киеве не прекратилась коррупционная практика и есть группы, которые слишком сильно влияют на деятельность горадминистрации. Поэтому я думаю, что если усилить господина Кличко сильным главой администрации, менеджером, который будет способен противостоять этим группам влияния, то это положительно скажется на интересах киевлян" , — пояснил позицию Гончарук.

Сам Виталий Кличко в среду дал пресс-конференцию, где парировал, что двоевластие в столице — незаконный шаг. Напомним, Рада VIII созыва в последние дни работы обратилась в КСУ за разъяснениями по поводу "раздвоения" должностей в столице, но решения суд еще не дал.

"Такими действиями пытаются лишить права людей выбирать власть. Это неконституционно", — заявил Кличко.

Какие-либо отношения со Столаром мэр отрицает:

"Я знаком со многими бизнесменами, со всеми политиками. Но за все решения сам несу ответственность. Я не имею никаких бизнес-интересов".

В то же время свое участие в следующих выборах мэра Кличко подтвердил.

Впрочем, как уверены эксперты, указ из ОП — вопрос времени. Пока сохраняется лишь одна интрига, кто же займет освободившуюся должность. Среди возможных кандидатов называли гендиректора "1+1" Александра Ткаченко, бизнесменов Андрея Ваврыша и Андрея Холодова.

Напомним, также новости "Сегодня" писали о том, что Киеврада просит Зеленского назначить Кличко главой КГГА. Опубликован документ, в котором главы четырех фракций Киеврады обратились к президенту Украины.

Все подробности читайте в спецтеме: Отставка Кличко.

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