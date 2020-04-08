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Мэр Фастова предложил наказывать нарушителей карантина копанием могил

8 апреля, 16:35

Наталья Руда

Михаил Нетяжук озвучил свои идеи по борьбе с коронавирусом

Мэр Фастова (Киевская область) Михаил Нетяжук считает, что наказывать нарушителей карантина следует не штрафами, а копанием могил на кладбище. Об этом городской глава написал на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что на днях ему пришлось провожать в последний путь жительницу города, которая умерла от коронавируса.

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"Возвращаясь с кладбища и наблюдая по дороге фастовчан, которые местами нарушали санитарные правила, почему-то подумалось, что нарушителей более целесообразным было бы, наверное, не штрафовать (их деньги, на самом деле, городскому бюджету не нужны), а заставлять отрабатывать на копании могил. Это было бы более убедительным", – уточнил Нетяжук.

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При этом он напомнил, что такая форма наказания действующим законодательством не предусмотрена, поэтому "остается штрафовать".

Недавно, в Сумах оштрафовали на 17 тыс. грн мужчину, который зашел в супермаркет без маски, а в Кривом Роге штраф назначили продавщице, которая торговала без маски. Активно штрафовать нарушителей карантина призвал и мэр Киева Виталий Кличко.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин нарушение фастов

Источник: Сегодня

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