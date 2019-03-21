Назначен новый глава Дарницкого района Киева

"Сегодня" разбирались, что известно о пришедшем руководителе

Фото: Facebook/Сергей Левада.

Назначен новый глава Дарницкого района Киева Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3a0/b70/5c93a0b70dcc5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3a0/b70/5c93a0b70dcc5.jpg 2019-03-21T16:39:00+02:00 Власть "Сегодня" разбирались, что известно о пришедшем руководителе

Президент Украины Петр Порошенко назначил главой Дарницкой районной госадминистрации Сергея Леваду. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте президента. Ранее обязанности главы Дарницкой РГА исполнял Петр Захарченко.

Новоназначенный руководитель Сергей Левада – один из трех десятков советников мэра Виталия Кличко на общественных началах. Согласно распоряжению КГГА от 27 декабря 2018 года он помогал в "вопросах работы с физлицами – инвесторами проблемных строек". Также Левада – экс-депутат Киеврады (работал в VII созыве и был членом комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования).

Согласно декларации, новый глава является конечным бенефициарным собственником более десятка компаний. Основную зарплату, как указано в документе, в прошлом году получал на работе в ГП "Международный аэропорт "Борисполь", а еще несколько – по совместительству.

Ранее мы писали, что осенью прошлого года председатель администрации Голосеевского района Киева Наталья Бондарь сложила свои полномочия в связи с переходом на новую работу.

Напомним,14 марта президент Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Егора Божка.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Назначен новый глава Дарницкого района Киева". Другие Власть смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.