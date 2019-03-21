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Назначен новый глава Дарницкого района Киева

Сегодня, 16:39

"Сегодня" разбирались, что известно о пришедшем руководителе

Фото: Facebook/Сергей Левада
Фото: Facebook/Сергей Левада.
Назначен новый глава Дарницкого района Киева //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3a0/b70/5c93a0b70dcc5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3a0/b70/5c93a0b70dcc5.jpg Власть "Сегодня" разбирались, что известно о пришедшем руководителе 

Президент Украины Петр Порошенко назначил главой Дарницкой районной госадминистрации Сергея Леваду. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте президента. Ранее обязанности главы Дарницкой РГА исполнял Петр Захарченко.

Новоназначенный руководитель Сергей Левада – один из трех десятков советников мэра Виталия Кличко на общественных началах. Согласно распоряжению КГГА от 27 декабря 2018 года он помогал в "вопросах работы с физлицами – инвесторами проблемных строек". Также Левада – экс-депутат Киеврады (работал в VII созыве и был членом комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования). 

Согласно декларации, новый глава является конечным бенефициарным собственником более десятка компаний. Основную зарплату, как указано в документе, в прошлом году получал на работе в ГП "Международный аэропорт "Борисполь", а еще несколько – по совместительству.

Ранее мы писали, что осенью прошлого года председатель администрации Голосеевского района Киева Наталья Бондарь сложила свои полномочия в связи с переходом на новую работу.

Напомним,14 марта президент Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Егора Божка.

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Тег Киев, кадры, назначение, Левада

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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