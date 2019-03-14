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Порошенко уволил главу внешней разведки Украины

Сегодня, 17:47

Генерал разведки был назначен президентом в СВР в 2017 году, а до того работал в Миссии при НАТО

Петр Порошенко и Егор Божок
Петр Порошенко и Егор Божок. Фото: president.gov.ua
Порошенко уволил главу внешней разведки Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a76/e04/5c8a76e04adb7.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a76/e04/5c8a76e04adb7.jpeg Политика Генерал разведки был назначен президентом в СВР в 2017 году, а до того работал в Миссии при НАТО

Президент Петр Порошенко уволил Егора Божка с должности главы Службы внешней разведки Украины, подписав соответствующий указ №73. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Освободить Божка Егора Валерьевича от должности председателя Службы внешней разведки Украины", – говорится в президентском указе.

Напомним, Порошенко назначил Божка главой внешней разведки Украины в сентябре 2017 года. До того, с июня 2015 года, Божок исполнял обязанности главы Миссии Украины при НАТО. Глава государства был уверен в его профессионализме, однако спустя полтора года уволил.

Напомним, ранее глава Службы внешней разведки Украины Егор Божок рассказывал, что спецслужбы РФ получили 350 миллионов для вмешательства в украинские выборы. По его словам, деньги будут направлены на проплату фейковых новостей и подкуп, организацию провокаций, протестов, внутриполитического давления на руководство государства, а также для подготовки кибератак.

Также уже экс-глава СВР называл три сценария Кремля по Украине на 2019 год. Если Кремлю не удастся повлиять на результаты выборов, то не исключена масштабная военная операция, считает Божок.

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Тег Порошенко, разведка, СВР, божок

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