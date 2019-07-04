Сегодня всем желающим столичная полиция дает "порулить" своими машинами

Детям бесплатно раздают билеты в театр и разрешают побыть полицейскими

Свой профессиональный праздник Национальная полиция Украины решила отметить без лишней помпезности и официоза. В центре столицы правоохранители устроили для детей несколько игровых зон.

Здесь, к примеру, ребятишки могли испытать на себе, как это – быть инспектором велопатруля. А еще могли посидеть в настоящей полицейской машине. И даже примерить снаряжение копа.

"Бронежилет легкий, а вот щит держать неудобно. Нужно быть накачанным, чтобы его носить", – делится впечатлениями юный киевлянин Даниил Шадловский.

"Сегодня" познакомились на празднике с Людмилой Милевич, которая пришла в новую полицию 4 года назад. Говорит: стала копом, потому что хотела изменить страну к лучшему. Восторженной реакции детей не удивляется.

"Я сама была ребенком и помню, как реагировала на милиционеров. Сейчас детишки посмелее, все хотят залезть в полицейский автомобиль и посигналить", - улыбается инспектор патрульной полиции Людмила Милевич.

Есть на празднике и локация для взрослых. Здесь человек может узнать, что чувствует водитель, который сел за руль в нетрезвом состоянии. Для этого, в частности, людям предлагают одеть так называемые "алко-очки", покрутится вокруг своей оси три раза и пройтись. От того, как после такой процедуры шатает человека, сразу становится понятно, употреблял человек спиртное или нет.

К поздравлениям с профессиональным праздником присоединился глава полиции Сергей Князев. Говорит: за 4 года было сделано очень много, но главный критерий – это доверие граждан, особенно маленьких.

"Ребенок воспринимает, что украинский полицейский – это его полицейский. Это не какой-то дядя, который пугает, а тот дядя, который защищает покой граждан", – говорит руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

После этого глава Национальной полиции Украины раздал малышам билеты в театр.

Ранее глава МВД Арсен Аваков рассказал о восьмикратном росте уровня доверия украинцев к копам.

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