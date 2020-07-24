В Киеве отменили уплату паевого взноса для летних площадок кафе и ресторанов

В Киеве Киевсовет отменил уплату паевого взноса для летних и сезонных площадок кафе и ресторанов, а еще – для бизнеса, который осуществляет деятельность в средствах передвижной мелкорозничной торговой сети и объектах сезонной мелкорозничной торговой сети.

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Об этом заявил в сообщении в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

Они будут платить символическую 1 гривну.

"Для летних площадок возле ресторанов и бизнеса, осуществляющего деятельность в средствах передвижной торговой сети и объектах сезонной передвижной торговой сети, эта норма будет действовать до конца октября этого года. А для сезонных площадок кафе и ресторанов – до конца года", – заметил Кличко.

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А если предприниматели уже заплатили паевой взнос до вступления в силу решения Киевсовета – эти средства будут зачислены как уплата паевого взноса на следующий период (год).

"Несколько месяцев заведения и предприятия не работали. И получили огромные убытки. Мы должны создать благоприятные условия для работы бизнеса в столице. Потому что малый и средний бизнес – это основа экономики города. И, убежден, совместными усилиями и эффективным сотрудничеством мы этот кризис преодолеем" , – резюмировал мэр Киева.

Ранее сообщалось, что каждый второй ресторан теряет выручку.

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