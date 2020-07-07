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В Киеве семьям погибших бойцов АТО выделят деньги вместо земли: сколько составят выплаты

7 июля, 15:44

Наталья Руда Наталья Руда

По 878 тыс. гривен получат пять семей киевлян, погибших на Донбассе

В столице пять семей погибших киевлян-участников АТО получат материальные компенсации за земельные участки. Размер выплаты на одного человека составляет 878 800 грн.

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Соответствующее решение на пленарном заседании 7 июля принял Киевский городской совет.

Так, на сегодня в столице 398 семей бойцов АТО, погибших на Донбассе. Члены семей погибших участников антиетррористической операции имеют право на получение земельных участков или компенсации в виде матпомощи. За 2019-20 год в департамент социальной политики Киевской городской государственной администрации поступило 25 решений комиссий, по которым трое заявителей в прошлом году выплатили материальную помощь на 2,5 млн гривен. Несколько дел вернули на доработку, а остальные проекты решение по материальной компенсации еще находятся на согласовании.

Всего на выплату матпомощи вместо предоставления земучастков предусмотрено 51 млн гривен.

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Ранее сообщалось, что в Мироновском районе Киевской области раскрыли земельную аферу с участками для бойцов АТО.

Также в Запорожье ветераны АТО на Донбассе пикетировали управление Геокадастра. По их словам, в области пять тысяч бывших бойцов АТО, которые устали ждать обещанных государством земельных участков.

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Киев земельные участки ато

Источник: Сегодня

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