В Киеве сохранятся льготы для участников боевых действий

Столица и в дальнейшем будет поддерживать тех, кто воевал на востоке страны, заявил мэр Виталий Кличко

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Накануне Дня защитника Украины городской голова Киева Виталий Кличко принял участие в церемонии вручения наград участникам боевых действий на Донбассе.

Киев и в дальнейшем будет поддерживать тех, кто воевал на востоке страны, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Для участников боевых действий сохранятся льготный проезд, частичное возмещение стоимости коммунальных услуг, как и раньше, будут выплачиваться денежные пособия семьям погибших.

"Я могу гарантировать, как киевский городской голова, что все льготы, которые были в Киеве для участников боевых действий, остаются. И это – ключевой принцип", – заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Льготы в Киеве есть. Я пользуюсь только льготой на оплату коммунальных услуг. У меня трехкомнатная квартира, это существенно. Раньше я платил 4500 гривен, сейчас где-то в районе 1200 гривен", – рассказал участник боевых действий Юрий Фитингоф.

Напоминаем, что субсидии и льготы – это не одно и то же. Чем они различаются, ранее рассказывал сайт "Сегодня" в материале "Украинцы получили право выбора между субсидиями и льготами".

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали о том, какие проверки готовят субсидиантам в новый отопительный сезон. Подробнее – в нашем сюжете:

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