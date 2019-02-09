В Киеве в этом году планируется начать строительство двух городских больниц – Кличко

Проблема больницы скорой помощи в правобережной части столицы назрела давно, - подчеркнул мэр Киева

Фото: facebook.com/pg/Vitaliy.Klychko.

В Киеве в этом году планируется начать строительство двух городских больниц – Кличко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/f58/4ad/5c4f584ad625d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/f58/4ad/5c4f584ad625d.jpg 2019-02-09T00:37:04+02:00 Власть Проблема больницы скорой помощи в правобережной части столицы назрела давно, - подчеркнул мэр Киева

В этом году столичные власти начнут строительство двух больниц: многопрофильной больницы со стационаром на Троещине и больницы скорой помощи на правом берегу. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Киев", сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"Планируем начать строительство новой больницы на Троещине. Это большой район, где проживает больше людей, чем в некоторых областных центрах, – более 400 тысяч. И на Троещине нет своей больницы – люди ездят в другие районы города", – сказал Кличко.

Также в 2019 году начнется строительство больницы скорой помощи на правом берегу.

"Мы также планируем начать строительство больницы скорой помощи на правом берегу, так как центр скорой помощи сегодня находится на левом берегу города. Иногда время, чтобы спасти человеку жизнь, идет на минуты. А пациентов везут через весь город в больницу скорой помощи на левый берег города. Проблема больницы скорой помощи в правобережной части столицы назрела давно", – подчеркнул мэр Киева.

Ранее мы писали, что программа развития ООН (ПРООН) в Украине вместе с Министерством здравоохранения объявила тендер на разработку программного обеспечения для электронной системы управления запасами лекарственных средств и медицинских изделий eStock.

Напомним, что журналисты "Сегодня" выяснили, какие новинки медреформы ждут Украину в 2019 году. Главными нововведениями эксперты считают реформу "скорой" и новые электронные инструменты в больницах.

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