Минздрав разработает электронную систему учета лекарств

Информация о наличии лекарств в медучреждениях будет доступной пациентам

Фото из открытых источников.

Минздрав разработает электронную систему учета лекарств //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/42b/7a4/5c542b7a4f36f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/42b/7a4/5c542b7a4f36f.jpg 2019-02-01T13:22:00+02:00 Украина Информация о наличии лекарств в медучреждениях будет доступной пациентам

Программа развития ООН (ПРООН) в Украине вместе с Министерством здравоохранения объявила тендер на разработку программного обеспечения для электронной системы управления запасами лекарственных средств и медицинских изделий eStock. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Согласно сообщению, система позволит медперсоналу контролировать поступление, расходы, списание, инвентаризацию, перераспределение лекарственных средств в больницах, а также сделает информацию о наличии лекарств в медицинских учреждениях доступной для пациентов.

В настоящее время информирование общественности осуществляется через сайты областных департаментов здравоохранения и с помощью информационных сообщений в больницах.

"Сейчас Министерство здравоохранения раз в месяц получает информацию об остатках лекарств и вакцин в регионах. Эта информация не всегда корректна. Она нужна нам в реальном времени и в удобном формате, когда в один клик мы сможем увидеть остатки лекарств в каждой больнице. Так мы сможем не только обеспечить бесперебойную доступность лекарственных средств для пациентов, но и свести к минимуму их недостаток и избыток", – цитирует пресс-служба МОЗ замминистра Ольгу Стефанишину.

Ранее мы писали, что в Украине вступил в силу закон о возврате некачественных лекарств.

Напомним, что журналисты "Сегодня" выяснили, какие новинки медреформы ждут Украину в 2019 году. Главными нововведениями эксперты считают реформу "скорой" и новые электронные инструменты в больницах.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Минздрав разработает электронную систему учета лекарств". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...