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Минздрав разработает электронную систему учета лекарств

Сегодня, 13:22

Информация о наличии лекарств в медучреждениях будет доступной пациентам

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
Минздрав разработает электронную систему учета лекарств //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/42b/7a4/5c542b7a4f36f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/42b/7a4/5c542b7a4f36f.jpg Украина Информация о наличии лекарств в медучреждениях будет доступной пациентам

Программа развития ООН (ПРООН) в Украине вместе с Министерством здравоохранения объявила тендер на разработку программного обеспечения для электронной системы управления запасами лекарственных средств и медицинских изделий eStock. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Согласно сообщению, система позволит медперсоналу контролировать поступление, расходы, списание, инвентаризацию, перераспределение лекарственных средств в больницах, а также сделает информацию о наличии лекарств в медицинских учреждениях доступной для пациентов.

В настоящее время информирование общественности осуществляется через сайты областных департаментов здравоохранения и с помощью информационных сообщений в больницах.

"Сейчас Министерство здравоохранения раз в месяц получает информацию об остатках лекарств и вакцин в регионах. Эта информация не всегда корректна. Она нужна нам в реальном времени и в удобном формате, когда в один клик мы сможем увидеть остатки лекарств в каждой больнице. Так мы сможем не только обеспечить бесперебойную доступность лекарственных средств для пациентов, но и свести к минимуму их недостаток и избыток", – цитирует пресс-служба МОЗ замминистра Ольгу Стефанишину.

Ранее мы писали, что в Украине вступил в силу закон о возврате некачественных лекарств.

Напомним, что журналисты "Сегодня" выяснили, какие новинки медреформы ждут Украину в 2019 году. Главными нововведениями эксперты считают реформу "скорой" и новые электронные инструменты в больницах.

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Тег здоровье, лекарства, больница, аптека, здравоохранение, учет, МОЗ

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