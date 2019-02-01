Минздрав разработает электронную систему учета лекарств
Информация о наличии лекарств в медучреждениях будет доступной пациентам
Программа развития ООН (ПРООН) в Украине вместе с Министерством здравоохранения объявила тендер на разработку программного обеспечения для электронной системы управления запасами лекарственных средств и медицинских изделий eStock. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Согласно сообщению, система позволит медперсоналу контролировать поступление, расходы, списание, инвентаризацию, перераспределение лекарственных средств в больницах, а также сделает информацию о наличии лекарств в медицинских учреждениях доступной для пациентов.
В настоящее время информирование общественности осуществляется через сайты областных департаментов здравоохранения и с помощью информационных сообщений в больницах.
"Сейчас Министерство здравоохранения раз в месяц получает информацию об остатках лекарств и вакцин в регионах. Эта информация не всегда корректна. Она нужна нам в реальном времени и в удобном формате, когда в один клик мы сможем увидеть остатки лекарств в каждой больнице. Так мы сможем не только обеспечить бесперебойную доступность лекарственных средств для пациентов, но и свести к минимуму их недостаток и избыток", – цитирует пресс-служба МОЗ замминистра Ольгу Стефанишину.
Ранее мы писали, что в Украине вступил в силу закон о возврате некачественных лекарств.
Напомним, что журналисты "Сегодня" выяснили, какие новинки медреформы ждут Украину в 2019 году. Главными нововведениями эксперты считают реформу "скорой" и новые электронные инструменты в больницах.
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