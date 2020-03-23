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Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 23 марта

23 марта, 17:26

Игорь Тимофеев

Уже в девяти регионах страны объявлен режим чрезвычайной ситуации

Фото: В.Журавель

Фото: В.Журавель

Новый "уханьский" коронавирус COVID-19 все активнее проникает в Украину. По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 17:00 23 марта, в стране 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За предыдущие сутки, было зафиксировано 26 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Черновицкая область – 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровление)

Житомирская область – 2 случая (1 летальный)

Киевская область – 5 случаев

Донецкая область – 1 случай

Днепропетровская область – 2 случая

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Ивано-Франковская область – 5 случаев (1 летальный)

Львовская область -2 случая

Тернопольская область – 1 случай

Черкасская область – 1 случай

Киев – 29 случаев.

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Онлайн-карта распространения эпидемии в Украине:

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  • Зеленые – подозрение проверено, вируса нет
  • Оранжевые – идет проверка на коронавирус
  • Красные – подтвержденные случаи коронавируса

С целью нераспространения коронавируса, по 3 апреля действует карантин, на время которого прекратили работать все учебные и развлекательные заведения, крупные торговые точки, а также была остановлена работа метро, междугороднее автобусное, железнодорожное и авиационное сообщение. В то же время работают почта и банки, аптеки и продуктовые магазины.

Кроме того, для предоnвращения распространения COVID-19, уже в девяти регионах Украины объявлен режим чрезвычайной ситуации – Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, г.Киеве, Киевской области, Тернопольской, Черкасской и Черновицкой.

В то же время большинство парламентских фракций выступают против введения чрезвычайного положения в Украине .

Правительство приняло решение до 1 июня запретить экспорт этилового спирта с территории Украины (планируется, что его могут пустить на производство антисептиков и обеззараживающих жидкостей).

А с 12:00 24 марта гражданам запрещено покидать Украину с туристической целью.

Уже 23 марта в регионы отправят тесты на коронавирус и средства индивидуальной защиты из Китая. Самолет ВСУ доставил из Гуанчжоу диагностические системы, маски, дезинфекторы и аппараты искусственной вентиляции легких.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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карантин карта Минздрав чрезвычайная ситуация коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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