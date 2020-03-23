Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 23 марта

Новый "уханьский" коронавирус COVID-19 все активнее проникает в Украину. По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 17:00 23 марта, в стране 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За предыдущие сутки, было зафиксировано 26 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Черновицкая область – 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровление)
Житомирская область – 2 случая (1 летальный)
Киевская область – 5 случаев
Донецкая область – 1 случай
Днепропетровская область – 2 случая
Ивано-Франковская область – 5 случаев (1 летальный)
Львовская область -2 случая
Тернопольская область – 1 случай
Черкасская область – 1 случай
Киев – 29 случаев.
Онлайн-карта распространения эпидемии в Украине:
- Зеленые – подозрение проверено, вируса нет
- Оранжевые – идет проверка на коронавирус
- Красные – подтвержденные случаи коронавируса
С целью нераспространения коронавируса, по 3 апреля действует карантин, на время которого прекратили работать все учебные и развлекательные заведения, крупные торговые точки, а также была остановлена работа метро, междугороднее автобусное, железнодорожное и авиационное сообщение. В то же время работают почта и банки, аптеки и продуктовые магазины.
Кроме того, для предоnвращения распространения COVID-19, уже в девяти регионах Украины объявлен режим чрезвычайной ситуации – Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, г.Киеве, Киевской области, Тернопольской, Черкасской и Черновицкой.
В то же время большинство парламентских фракций выступают против введения чрезвычайного положения в Украине .
Правительство приняло решение до 1 июня запретить экспорт этилового спирта с территории Украины (планируется, что его могут пустить на производство антисептиков и обеззараживающих жидкостей).
А с 12:00 24 марта гражданам запрещено покидать Украину с туристической целью.
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