4G в киевском метро: когда появится и сколько будет стоить

Киевский метрополитен - единственный в Украине, где еще нет 4G

О запуске 4G в столичном метро разговоры идут уже давненько. Так, большая тройка операторов еще летом 2019 года провела тендер, закупила необходимое оборудование и выбрала подрядчика. Обещали, что интернет нового поколения появится на первых станциях уже в декабре 2019 года, но после этого запуск отложили.

Как известно сейчас,интернет появится на первых восьми станциях уже этой весной. Так, на март был запланирован запуск 4G на станциях "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Сырец", "Дорогожичи", "Героев Днепра", "Минская" и "Оболонь". И уже 5 марта станция метро "Академгородок" стала первой, где появилась связь нового поколения.

Сайт "Сегодня" разобрался, когда ждать появления интернета в подземке, из-за чего затягивается процесс и сколько все это стоило.

Почему процесс затягивается

Сроки запуска все время переносились. Так, в декабре 2019 года интернет в подземке так и не появился, а советник мэра Киева Виталия Кличко Максим Бахматов отметил, что 4G появится в І квартале 2020 года. В свою очередь, в конце декабря операторы сообщали, что запуск придется отложить до лета 2020 года.

Как известно, запуск скоростной мобильной связи в Киевском метрополитене зависит непосредственно от решения Киеврады, так как депутаты должны принять решение о плате за телеком-доступ к инфраструктуре города и метрополитена, в частности.

Операторы нам сообщают, что согласно общему плану на первых станциях и в перегонах между ними 4G должен был появиться в конце марта текущего года, а до конца 2020 – начала 2021 — на всех станциях и в тоннелях. Уже согласованы все важные технические аспекты с метрополитеном и в страну завезено необходимое оборудование для выполнения работ.

"Но у нас нет законного основания для начала выполнения монтажных работ. Из-за отсутствия соответствующего решения Киеврады по оплате доступа к объектам коммунальной собственности, запуск 4G в метро по предварительно согласованному плану оказался под угрозой. И операторы не могут давать гарантии и прогнозы относительно сроков реализации проекта в силу обстоятельств, которые от нас не зависят", — отмечают в пресс-службе lifecell.

В компании Киевстар подтверждают эту информацию и отмечают, что сейчас продолжается активное сотрудничество между операторами и метрополитеном в технических аспектах проекта, однако полноценная реализация проекта зависит только от решения Киеврады.

"Операторы уже завезли в страну первые партии специального оборудования для построения сети в метро и ожидают получения законных оснований для начала выполнения монтажных работ", — говорят в Киевстаре.

Пресс-секретарь столичного метрополитена Наталка Макогон отметила, что сейчас они сотрудничают с операторами в рабочем режиме и оказывают им полное содействие.

"Со стороны метро ­— полное содействие, сейчас операторы проводят работы и только они смогут сказать, когда у них все будет готово. Ориентировочно — март-апрель", — поясняет Макогон.

Как мы уже упоминали, 5 марта связь 4G появилась на станции метро "Академгородок", хоть и Киеврада все еще не решила вопросы с оплатой. Планируется, что этот вопрос будут решать на сессии Киеврады 12 марта. Правда, на наш запрос о том, почему затягивается запуск и когда ожидать полномасштабного внедрения 4G в метро, в ведомстве так и не ответили.

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Сколько все это стоило

Запуск 4G в метро — достаточно дорогостоящий проект, на который потратили не один миллион.

"Суммарная стоимость инвестиций для запуска 4G в киевском метро от троих мобильных операторов Украины оценивается в порядка 20 млн долларов", — рассказывают нам в компании Vodafone Украина.

А в компании Киевстар отметили, что стоимость проекта 4G в метро для трех операторов мобильной связи составляет более 150 млн грн.

"Если говорить об общей сумме инвестиций операторов за весь период работы мобильной связи 2G в метрополитене, она превышает 20 млн долларов", — уточняют в компании.

Напомним, что сейчас в подземке работает 2G, которую провели еще в 2017 году, правда качество связи оставляет желать лучшего, а ловит интернет далеко не на всех станциях.

Есть ли еще интернет в метро

Интересно отметить, что Киевский метрополитен единственный в Украине, где еще нет 4G. Интернет нового поколения уже существует в харьковском метро, где его запустили еще осенью 2018 года. Но там услуги предоставляют не три оператора, а только компания Vodafone.

"В Харьковском метро у Vodafone давно работает собственная сеть, которую мы строили самостоятельно. (Кстати, первая 3G сеть в Украине заработала именно в Харьковском метро, задолго до запусков 3G в городах). В Киевском метро работает сеть, которая строилась много лет назад и принадлежит всем операторам. Новая сеть, которая будет вскоре запущена, также будет в совместной собственности трех операторов", — поясняют нам в пресс-службе Vodafone.

А в метрополитене в Днепре, который, к слову, самый маленький в Украине, 4G запустили еще в декабре 2019 года. Там этим занимается непосредственно компания lifecell.

"Запуск 4G в метро зависит от готовности городских властей сотрудничать с операторами. Там, где власть способствует развитию новейших технологий, их развитие происходит быстрее. Например, в декабре мы запустили 4G на двух станциях в метрополитене Днепра, и продолжаем строить покрытие на следующих станциях", — рассказывают в компании lifecell.

Операторы надеются, что Киевсовет вскоре примет решение и полноценный запуск интернета нового поколения произойдет в намеченный ранее срок.

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