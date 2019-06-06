Альтернативный транспорт: почему киевляне пересаживаются на гироскутеры и электросамокаты

Маленький электротранспорт в Европе используют наравне с велосипедами

Фото: myboardshop.ru.

Жители Киева все чаще стали отдавать предпочтение небольшому личному транспорту. Так, коллеги, которые приезжают в офис на велосипеде, воспринимаются как привычное явление, а небольшие скутеры активно используются курьерскими службами доставки. Еще в последние годы на улицах украинской столицы все чаще можно заметить привычные для Европы электросамокаты, а моноколеса из забавного гаджета превратились в то, на чем студенты добираются от метро до университетов. "Сегодня" расспросили у киевлян, как они используют в повседневной жизни портативные средства передвижения, которые еще пару лет назад воспринимались как дорогие игрушки.

На самокате с ветерком: можно объехать пробки, но есть нюансы

На Велодне, который прошел в Киеве 1 июня, в колонне среди велосипедистов можно было встретить киевлян на обычных и электрических самокатах. Владельцы современных моделей этих средств передвижения уверяют: самокат – вовсе не игрушка, а альтернативный вид транспорта для современного человека.

"Я живу в Ворзеле, а работаю в центре Киева. До города добираюсь на авто, но припарковаться возле нашего офисного центра не всегда есть возможность, поэтому вожу в багажнике свой самокат. Могу оставить машину в километре от работы и доехать на самокате. Быстрее, чем пешком, удобно, много места в офисе не занимает", – рассказал нам Антон.

Правда, обычный самокат на улицах города удобен не всегда: тротуары в Киеве не везде идеально ровные, а ноги с непривычки устают.

"Я купила себе самокат, представляя, что все будет легко: встала, оттолкнулась и поехала. Но не тут-то было: так можно только на специальных дорожках, а в городе чувствуешь каждую выбоину. Плюс постоянно перетаскиваешь его через бордюры. Нужно часто менять ногу, которой отталкиваешься, быстро устаешь от этих усилий. Оказалось, это не мое, тем более, с нашими киевскими холмами. Но недавно была в отпуске в Варшаве, там отлично покатались на электросамокатах", – рассказала киевлянка Ирина.

Чтобы избежать сложностей со своим самокатом, опытные владельцы этого вида транспорта советуют выбирать модель не по визуальным параметрам, а в первую очередь – с расчетом веса "наездника", обращать внимание на диаметр колес и не экономить. К тому же, если самокат планируется использовать как полноценную альтернативу транспорту – лучше отдать предпочтение модели с электроприводом.

"Я беру электросамокат, если в центре пробки или еду на встречу с друзьями куда-то недалеко от дома. Дорога от дома до офиса предполагает слишком много препятствий и один подземный переход. То есть можно, но сложно. У меня мощный и, соответственно, тяжелый. Выкатывать его из подземного перехода – то еще силовое упражнение", – рассказала нам киевлянка Мария.

В целом, киевляне отмечают, что электросамокаты вполне можно использовать как транспорт, на котором можно ездить на работу, однако все индивидуально и зависит от маршрутов. К примеру, если расстояние между домом и работой – в пределах 10 километров и по дороге нет сложных препятсвий.

"Я езжу с площади Победы в район Арсенальной на электросамокате со средины апреля, пока полет нормальный", – поделилась с нами Алина.

Моноколеса и гироборды: игрушки, которые стали транспортом

Если раньше людей на моноколесах можно было встретить лишь на прогулках в парке или на набережной, сейчас их немало и в центре города, например, неподалеку от станции метро "Олимпийская". Большинство пользователей – столичные студенты. Они уверяют: на электроколесе ездить вполне удобно, главное – научиться держать равновесие. А на небольших расстояниях оно помогает сократить время в дороге от общественного транспорта до дома или учебного заведения. К тому же, выглядит стильно и футуристично.

"У меня бюджетная модель, колесо может разгоняться до 20 километров в час. Можно включить музыку. Ямы на тротуаре – не проблема, их легко можно объехать. Заряда хватает, но хочу поменять на более мощное, оно, конечно, тяжелее, но ездит быстрее. Это безопасно", – рассказал нам Денис.

Гироборды и гироскутеры также теперь "при деле": кроме покатушек в парке, некоторые киевляне также используют их, чтобы добраться на работу – если ехать не очень далеко. Также их нередко используют в работе видеооператоры. "Электродоски" вполне безопасны: недавно на Подоле мы заметили детей, которые играли на них… в футбол. А в Европе на гиробордах в торговых центрах ездят охранники, успевая присматривать за порядком на большой территории.

Как маленький электротранспорт используют за границей: скутеры и самокаты легко взять в аренду

В Польше электросамокаты используются наравне с велосипедами, а в больших городах даже начинают их вытеснять. Такой транспорт – бюджетен и экономичен, дешевле общественного, к тому же его легко взять в аренду. Также популярны небольшие электроскутеры.

"У нас, в основном, на электросамокатах гоняют, их очень много. И электромопеды, их можно брать в аренду. Они стоят по всему городу. Устанавливаешь приложение, оплачиваешь время проката, едешь, куда тебе нужно, бросаешь его где-то на улице – и все. Кстати, для того, чтобы ездить на электромопеде тут не нужны права, и это могут делать даже несовершеннолетние. Он до 35 максимум разгоняется. Тут по всему городу несколько тысяч таких", – рассказал нам Богдан, студент из Кельце (Польша).

Похожая ситуация в Литве и других странах Европы. И, по мнению киевлян, популярность маленького электротранспорта в украинской столице будет лишь расти.

"В Вильнюсе велики на стоянках стоят скучают, все гоняют на прокатных электросамокатах. Причем даже не от стоянки к стоянке их берут, а взял, проехал, кинул посреди дороги, кто-то другой подошел, подобрал. У нас в Киеве, конечно, тема проката не сильно популярна, но можно ожидать все равно, что всех этих электрогаджетов будет только больше становиться", – рассказала Ольга.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что пользователей соцсетей возмутил случай, произошедший в Венеции: там полицейские оштрафовали мужчину, чей пятилетний сын катался на самокате в центре города – площадям Сан-Марко и примыкающей к ней Пьяццетта-Дей-Леончини.

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