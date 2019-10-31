Китайцы построят "кольцо" вокруг Киева

Стоимость первой очереди, а также параметры будущей трассы пока не определены

Фото: "Укравтодор" / Facebook

Строительство Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева должно начаться в следующем году. Такие планы в среду озвучил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий после подписания меморандума о сотрудничестве с китайской компанией Poly Changda Engineering Co. Ltd.

"Мы очень рады, что китайская компания разделяет наши большие инвестиционные планы, – цитирует его сайт Министерства инфраструктуры. – На Украине еще не было опыта концессионных дорог, поэтому очень важно начинать такие проекты именно с большими надежными стратегическими партнерами. Я верю, что наш совместный опыт будет положительный, мы сможем быстро завершить все необходимые подготовительные технико-экономические расчеты и со следующего года приступить к строительству".

Стоимость первой очереди, а также параметры будущей трассы пока не определены. Известно только, что эта часть Большого кольца соединит две трассы: Киев – Одесса и Киев – Чоп идущих из украинской столицы на юг и юго-запад. Сейчас их соединяет Киевская кольцевая дорога, отделяющая столицу от области на расстоянии всего 10 км от исторического центра города.

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Новая трасса, как планируется, разгрузит "старое" кольцо, прежде всего от грузового транспорта, следующего транзитом.

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О плюсах и минусах строительства Большой кольцевой дороги читайте в материале "Сегодня".

По проекту новой Большой кольцевой дороги вокруг Киева нужно построить 78 путепроводов и 2 моста.

Кроме того, в ближайшие дни откроют новый участок окружной дороги.

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