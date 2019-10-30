В столице готовятся открыть участок Окружной дороги

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На столичных дорогах станет меньше крупногабаритного транспорта.

Городские власти планируют ограничить движение фур по центру города. Их направят на объездные пути. В частности – машины будут ехать по новому участку Окружной. Его строительство завершают.

Сейчас по столичной площади Тараса Шевченко один за другим медленно снуют грузовики.

"Основной поток машин идет с Окружной, через клумбу и в сторону Оболони", – говорит один из водителей.

Чтобы водители не гнали фуры по центральным улицам столицы, не мешали движению общественного транспорта, недалеко строят новый отрезок объездной дороги.

Его планируют открыть уже 1 ноября. Лишь километр нового покрытия, но – чрезвычайно важный. Благодаря ему движение грузовиков на площади Шевченко в столице упростится и улучшится.

Ход строительства проверяет мэр Виталий Кличко. На участке уже высыпали нижний слой асфальта. Сделали бордюры и отбойник, упорядочили тротуары и установили современное LED-освещение.

"На каждую дорогу, которую мы запускаем, есть ключевой стандарт. Это освещение, это дорожки для пешеходов и велодорожки. Мы подходим комплексно, чтобы потом не возвращаться к ремонту этих дорог", – заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Уже весной следующего года работы продолжатся. Тогда должны соединить Большую Окружную и улицы Богатырскую на столичной Оболони, с выездом в сторону Вышгорода.

Ранее в Киеве мэр Виталий Кличко проверил, готова ли коммунальная техника к зиме.

Кроме того, столичный градоначальник заверил, что Шулявский путепровод должны достроить до конца декабря. Специалисты из Нидерландов уже установили третий пролет. Работы проводят достаточно быстро.

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