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Деньги вместо льгот: в Киеве хотят отменить "безлимит" на бесплатный проезд для льготников

Сегодня, 14:15

Льготники в Киеве могут лишиться неограниченных бесплатных поездок

Фото: Григорий Салай, Сегодня
Деньги вместо льгот: в Киеве хотят отменить "безлимит" на бесплатный проезд для льготников //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/56e/d4a/5c656ed4a40af.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/56e/d4a/5c656ed4a40af.jpg Транспорт Льготники в Киеве могут лишиться неограниченных бесплатных поездок

На сайте КГГА появился проект распоряжения "Об утверждении размера ежемесячной наличной выплаты для оплаты проезда на 2019 год" от 19 февраля.

Проект предлагает утвердить на текущий год ежемесячные наличные выплаты льготникам, которые имеют право бесплатного проезда в Киеве, для оплаты проезда во всех видах транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах.

Предлагаемая сумма выплат – 240 гривен. С учетом стоимости проезда в коммунальном транспорте, этих денег хватит на 30 поездок.

Напомним, о планах монетизации льгот, в том числе – на бесплатный проезд, говорили еще в 2018 году. Те, кто имеет такое право, вместо препирательств с водителем очередной маршрутки, которому удостоверение – не указ, смогут получать деньги на руки. Сколько? Вопрос открытый. Но вот о чем знают наверняка, и льготники, и перевозчики, и власть – бесплатный проезд уже давно не работает. 

В Киеве с начала 2019 года внедрили регистрацию поездок льготников в наземном общественном транспорте с помощью карточки киевлянина. Теперь, заходя в троллейбус, автобус или трамвай, льготнику необходимо приложить свою карточку к валидатору и "зарегистрировать" поездку. При этом деньги с карты не снимаются. Такая же система учета поездок льготников уже несколько лет действует в киевском метро.

Напомним, право на льготный проезд в Киеве имеют несколько категорий населения. Такое право предоставляется по законам Украины – для всех граждан, и согласно решению Киеврады – для жителей Киева.

Так, горсовет предоставил право бесплатного проезда нескольким категориям киевлян, среди которых люди, имеющие особые заслуги перед родиной, в том числе – особые трудовые заслуги, неработающие горожане, которые ухаживают за инвалидами 1 группы и пенсионерами, которые старше 80 лет, участники войны, которые не входят в категорию пенсионеров, люди, на которых распространяется действие закона про статус ветеранов войны и многодетные родители, у которых трое и больше детей.

Также право на бесплатный проезд имеют школьники. При этом в КГГА отмечают, что самая массовая категория льготников – киевские пенсионеры.

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Тег Киев, льготы, КГГА, проезд, монетизация

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