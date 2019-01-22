Новые правила для льготников в Киеве: особенности бесплатного проезда в 2019 году

Главным «удостоверением» стала карточка киевлянина, а поездки нужно регистрировать с помощью валидатора

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Новые правила для льготников в Киеве: особенности бесплатного проезда в 2019 году Людмила Князьская-Ханова //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/619/1aa/5c46191aa3608.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/619/1aa/5c46191aa3608.jpg 2019-01-22T08:21:00+02:00 Транспорт Главным «удостоверением» стала карточка киевлянина, а поездки нужно регистрировать с помощью валидатора

В Киеве с начала 2019 года внедрили регистрацию поездок льготников в наземном общественном транспорте с помощью карточки киевлянина. Теперь, заходя в троллейбус, автобус или трамвай, льготнику необходимо приложить свою карточку к валидатору и "зарегистрировать" поездку. При этом деньги с карты не снимаются. Такая же система учета поездок льготников уже несколько лет действует в киевском метро.

Зачем власти считают поездки льготников

Напомним, право на льготный проезд имеют несколько категорий населения. Такое право предоставляется по законам Украины – для всех граждан, и согласно решению Киеврады – для жителей Киева. Так, горсовет предоставил право бесплатного проезда нескольким категориям киевлян, среди которых люди, имеющие особые заслуги перед родиной, в том числе – особые трудовые заслуги, неработающие горожане, которые ухаживают за инвалидами 1 группы и пенсионерами, которые старше 80 лет, участники войны, которые не входят в категорию пенсионеров, люди, на которых распространяется действие закона про статус ветеранов войны и многодетные родители, у которых трое и больше детей.

Также право на бесплатный проезд имеют школьники. При этом в КГГА отмечают, что самая массовая категория льготников – киевские пенсионеры, которые также смогут воспользоваться проездом по карточке киевлянина. По словам чиновников, учет бесплатных поездок необходим для того, чтобы просчитать количество пассажиров, которые пользуются льготой, и компенсировать средства перевозчикам.

"Только четкий учет предоставит нам возможность целевого использования средств, предусмотренных в бюджете Киева. То, что мы можем четко видеть, кому сколько средств выделять, дает возможность экономии и использования средств на те цели, которые для киевлян важны", – говорит первый заместитель директора Департамента социальной политики Светлана Устименко.

Зафиксировать поездку несложно. Льготник должен подойти к валидатору, взять карточку и поднести к устройству. Валидаторы установлены салонах автобусов, троллейбусов и трамваев, а также на турникетах прохода на станциях городской электрички и скоростных трамваев.

"Таким образом, считывается информация про проезд льготника. Это необходимо, чтобы зафиксировать факт поездки", – объяснил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

Особенности проезда по карточке киевлянина

По данным Юрия Назарова, сейчас в столице выпущено 781 тысяч карточек киевлянина, из них 680 тысяч – у льготников. Само наличие карточки право на бесплатный проезд не дает, но содержится в коде карточки, которую выдают льготникам. Если ее поднести к валидатору в наземном транспорте – на экране высветится надпись "Карта действительна", а в метро на турникете появляется сообщение "Проход разрешен".

Также предусмотрена система контроля за использованием карточки киевлянина для бесплатного проезда, а также электронных билетов.

"У контролеров есть считывающие устройства, когда они заходят в транспорт – блокируются все валидаторы. И после того как берется карточка или qr-код, подносится к устройству, и система понимает, был ли оплачен проезд или нет", – рассказал Назаров.

Он также отметил, что за границей аналогичные проекты также используются, и если льготник не зафиксировал свою поездку – контролеры имеют право требовать оплатить проезд.

В целом пенсионеры по-прежнему могут пользоваться бесплатным проездом, предъявляя удостоверения, однако чиновники призывают их использовать карточку киевлянина, поскольку так перевозчик сможет получить компенсацию за их проезд и улучшить качество перевозок.

Чиновники отмечают, что если 4 января валидаторы зафиксировали около 200 поездок по карточке киевлянина, то 20 января их было уже порядка 20 тысяч. В КГГА призывают пенсионеров и других льготников не бояться подносить карты к валидаторам, поскольку деньги не снимаются, и обращаться к кондукторам, которые все объяснят.

Сейчас горожане активно привлекаются к получению карточки киевлянина. Льготники могут получить ее в любом отделении "Ощадбанка". Для этого нужно иметь паспорт, идентификационный код и документ, подтверждающий право на льготу. В течение 4-7 дней карточку оформляют и выдают льготнику бесплатно.

Также Назаров сообщил, что валидаторы в наземном транспорте, которые в ноябре-декабре работали в тестовом режиме, а с 1 января запущены для льготников, в скором времени заработают для всех. Кроме того, оплатить проезд можно будет системой PayPass.

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АВТОР: Людмила Князьская-Ханова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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