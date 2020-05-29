Эксперт о разборках перевозчиков в Броварах: это вулкан, который взорвался

Утренняя массовая перестрелка в Броварах всколыхнула всю страну. События, которые произошли сегодня в пригороде Киева напоминают лихие 90-е. Стрельба началась из-за передела рынка маршрутных перевозок, которые осуществляют перевозчики из Броваров в столицу. Почему так происходит, сайту "Сегодня" рассказал эксперт по транспорту Александр Кава, экс-заместитель министра инфраструктуры Украины в 2014 году.

По мнению эксперта, конфликт с применением оружия возник из-за того, что рынок пассажирских в Украине в достаточной мере не контролируется государством.

"Рынок частных автобусных пассажирских перевозок у нас контролируется либо бандитами, либо правоохранителями. Он почти полностью работает в тени и дает минимальные сборы в государственный бюджет страны. Все работают серым налом. Объем этого рынка составляет порядка 100 миллиардов гривен в год. В этой ситуации и возникают конфликты между разными группировками за прибыльные направления. Как раз направление Киев-Бровары одно из самых прибыльных. Сам маршрут очень короткий, но есть огромный пассажиропоток. Бровары – это крупнейший город-спутник Киева и ежедневно тут перевозится порядка 50 тысяч пассажиров", – поясняет Александр Кава.

По мнению эксперта, проблему с перевозчиками нужно решать.

"Увы, у нас действует африканский рынок автобусных перевозок. По стоимости он давно достиг европейского уровня, а вот качество, увы, остается африканским. Пассажиры платят достаточно много, а получают услугу никакого качества. Решить эту проблему можно. Например, запустить из Броваров в Киев муниципальную троллейбусную линию. Либо – трамвайную линию от станции метро "Лесная" до Броваров. Кстати, этот перегон трамвай мог бы проезжать на довольно большой скорости, не создавая пробок на дорогах. И трамвай может провезти больше пассажиров, чем троллейбус. Главное, желание решать эту проблему, а его, по всей видимости, ни у кого нет", – добавляет Кава.

Реклама

Он считает, что проблемы с маршрутными перевозчиками, как в Броварах, существуют и на других направлениях между Киевом и городами-спутниками.

"Между другими городами-спутниками Киева аналогичная ситуация с маршрутками. А стрельба в Броварах – это просто вулкан, который наконец-то взорвался. Аналогичная ситуация по маршруткам в Вышгород, Обухов, Вишневое, Борисполь. Просто там еще не взорвалось", – говорит Александр Кава.

По его мнению, власти должны более эффективно использовать и развивать железнодорожное сообщение между городами-спутниками для пригородных перевозок.

"К сожалению, эта сфера остается совершенно заброшенной. Ни правительство, ни руководство областных центров на это не обращают внимания. Что и говорить если в последний раз в Украине новый пригородный электропоезд был закуплен в 2008 году. Конечно, было бы круто запустить от Киева в Бровары ветку метрополитена, продлив красную линию метро. Но, увы, эту идею вспоминают только перед выборами, чтобы задобрить избирателей и рассказывают им очередные сказки. Но за все время никаких наработок в этом плане не было сделано. Хотя в других странах метрополитен выходит за черту столицы и связывает ее с пригородами. Например, в Москве несколько станций метрополитена уже построены на территории Московской области. Финансирование проводиться совместно за счет города и области. В результате – жители получают удобное сообщение. В Вене, Будапеште и Варшаве действуют пригородные трамвайные линии. Примеров таких очень много, но просто у нас этим никто не хочет заниматься", – говорит Александр Кава.

Он отмечает, что в Киеве жители уже тратят на ежедневные поездки в транспорте больше денег чем в Европе.

"Житель Варшавы может приобрести за 30 долларов в месяц проездной с неограниченным количеством поездок по городу и по пригороду. В Будапеште такой проездной стоит 26 долларов, а в Праге – 23. У нас же только при поездке по городу на трамвае и метро – утром и вечером, пассажир платит 32 гривны или 1 доллар 30 центов в день. А проездной на муниципальный транспорт, который не дает права проезда в маршрутках, стоит в Киеве 1300 гривен или 50 долларов. Помимо этого, людям приходиться дополнительно платить за проезд в маршрутках", – добавляет Александр Кава.

Напомним, что ранним утром 29 мая десятки молодых людей со стрельбой атаковали место стоянки одной из маршруток в Броварах. Антон Геращенко назвал это "криминальной разборкой между группировками, крышующими перевозки маршрутными такси". После инцидента в Киевской области был объявлен план-перехват.

Реклама

Одна из пуль попала в квартиру местного жителя:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама