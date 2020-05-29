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Криминальные разборки в Броварах: в Киевской области ввели план-перехват

29 мая, 13:44

Игорь Серов , Денис Беспалов

Правоохранители разыскивают 5 машин, в которых скрылись остальные участники стрельбы

В Киевской области введен план-перехват из-за криминальных разборок и перестрелки в Броварах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Полиция Киевской области проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию участников происшествия. Сейчас задержаны 11 человек. Два человека пострадали. С огнестрельными ранениями были доставлены в больницу", – говорится в сообщении.

Как сообщается, следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщили корреспонденту "Сегодня" в МВД, полиция разыскивает 5 машин, в которых скрылись остальные участники стрельбы. Среди этих транспортных средств – микроавтобусы.

Напомним, сегодня утром в городе Бровары Киевской области десятки людей устроили перестрелку посреди улицы. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко уже показал фото задержанных. По его словам, изъято значительное количество единиц охотничьего и травматического огнестрельного оружия. Также каждый задержанный будет проверяться на причастность к совершению и других преступлений.

По информации нардепа Александра Дубинского, две группы "маршрутчиков" делили между собой пригородные маршруты, "одна группировка подтянула местных "титушек", вторая завезла боевиков из Винницы с помощью охранной фирмы".

Видео: Андрей Цаплиенко/Telegram

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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МВД полиция стрельба перестрелка бровары

Источник: Сегодня

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