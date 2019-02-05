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Карту киевлянина перестали выдавать: в чем причина

Сегодня, 08:25

Карточка сейчас необходима для регистрации поездок

Фото: Григорий Салай
Карту киевлянина перестали выдавать: в чем причина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/92c/3da/5c592c3da95b3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/92c/3da/5c592c3da95b3.jpg Транспорт Карточка сейчас необходима для регистрации поездок

Столичные льготники жалуются, что в "Ощадбанке" перестали оформлять и выдавать Карточки киевлянина. Проблему обещают вскоре решить.

"Ходила в отделение, чтобы узнать о переоформлении карты. Мне сказали, что их выдача временно прекращена. Что делать – непонятно. В других банках ее не оформляют. А сейчас Карточка киевлянина очень нужна. Без нее спокойно в троллейбусе не проедешь – требуют прикладывать к валидаторам", – возмущается пенсионерка Мария Пономаренко.

"На горячей линии банка говорят, что оформление карточек приостановлено по техническим причинам. Советуют только периодически перезванивать и узнавать обстановку", – рассказал Валерий Борисов.

В КГГА о возникшей проблеме знают.

"Делаем все возможное, чтобы оформление карточек возобновилось как можно быстрее", – говорят в мэрии.

Кстати, в департаменте соцполитики КГГА еще раз поясняют новшества с проездом льготных категорий: валидировать карту в наземном общественном транспорте должны лишь льготники-киевляне. Те пассажиры, которые имеют общегосударственные льготы на бесплатный проезд, могут пока ездить по удостоверениям, кондукторы не имеют права требовать у них оплату.

В "Ощадбанке" нам прояснили ситуацию.

"По решению КГГА был изменен продукт "Карточка киевлянина", что предусматривает модернизацию технологического процесса выдачи и обслуживания таких карт. Сейчас в банке продолжается внесение изменений в заключенные договора с техподрядчиками и тестирование. Поэтому в течение непродолжительного времени банк не выдавал новых Карточек киевлянина, но не приостанавливал прием документов от жителей на их изготовление. Выдача новых карт, оснащенных бесконтактным чипом, возобновится в ближайшее время", – сообщили в "Ощадбанке".

Рассказывают жители и о попытках навязать допуслуги при оформлении карточки. Мол, в некоторых отделениях требуют перевести в этот банк пенсию или оформить страховку, а в случае несогласия отказываются оформлять электронный документ. В "Ощадбанке" поясняют, что у людей есть право выбора.

"Предлагаем клиентам-пенсионерам открытие Карточки киевлянина в двух бесплатных тарифных пакетах. "Пенсионный" дает возможность получать пенсионные выплаты на карточку и пользоваться, кроме льгот, другими преимуществами, а "Социальный" не предусматривает перевод пенсий. В случае отказа клиента от пакета "Пенсионный" Карточка киевлянина оформляется в пакете "Социальный" при наличии удостоверения, дающего право на льготы. Приобрести страховые продукты сотрудники банка могут предлагать тоже только дополнительно, это по желанию клиента", — объясняют в банке.

Напомним, ранее в КГГА сообщили, что "Карточка киевлянина" станет муниципальной, у нее появятся новые функции. Теперь карточка станет транспортной, коммунальной и медицинской. С карточкой можно ездить в транспорте, получать скидки в аптеке, платить с ее помощью без комиссии за коммунальные услуги, голосовать за проекты "Общественного бюджета".

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Тег Киев, Ощадбанк, КГГА, проезд, карточка киевлянина

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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