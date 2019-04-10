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Киев купил 10 польских трамваев Pesa за почти 570 млн гривен

Сегодня, 15:57

Сначала в тендере на поставку трамвайных вагонов выиграл львовский "Электронтранс"

Фото: Сергей Ревера
Киев купил 10 польских трамваев Pesa за почти 570 млн гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/31e/b3d/5c531eb3d295f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/31e/b3d/5c531eb3d295f.jpg Транспорт Сначала в тендере на поставку трамвайных вагонов выиграл львовский "Электронтранс"

Польская компания PESA поставит Киеву до конца этого года 10 трамвайных вагонов длиной более 26 метров. Соответствующий договор с Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna заключило КП "Киевпастранс".

Как передает "Интерфакс", общая сумма сделки составляет  568,44 млн гривен (с НДС).

На портале закупок ProZorro уточняется, что купленные вагоны трехсекционные и полностью низкопольные, в них 60 сидячих мест, максимальная скорость – не менее 70 км/ч. Также гарантийный срок эксплуатации составляет два года.

Отметим, что первоначально победителем тендера на покупку 10 трамвайных вагонов стал львовский "Электронтранс", который предложил цену в 505,39 млн грн. В свою очередь польская компания снижала стоимость вагонов в течение торгов. Позднее тендерный комитет отклонил предложение львовян из-за того, что не была вовремя предоставлена справка о несудимости лица, подписавшего тендерное предложение.

Напомним, в декабре 2017 года Киев получил партию польских трамваев PESA 5-го поколения с низким полом, кондиционерами, Wi-Fi. Отметим, что первый Pesa начал курсировать в Киеве в мае 2016 года. 

Также в прошлом году "Киевпастранс" в рамках всеукраинского тестирования получил трехсекционный трамвайный поезд модели К-1М6 компании "Татра-Юг", который был изготовлен на производственных мощностях Южного машиностроительного завода.

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Тег Киев, трамвай, киевпастранс, Pesa

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Источник:

Интерфакс

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