Киев оказался на 13-ом месте в мире по пробкам на дорогах

В лидерах рейтинга значатся Мумбай и Богота

Фото: Александр Марущак, Сегодня

В рейтинге самых перегруженных автомобилями городов мира Киев занял 13-е место из 403. Таковы данные исследования Traffic Index от поставщика устройств GPS-навигации, которое проводят в 56 странах. Так, в 2018 году загруженность столичных дорог выросла на 2% и составила 46%.

Эксперты подсчитали, что на получасовую поездку по Киеву в будни (утренние и вечерние часы пик) нужно было в среднем потратить около часа.

Пик пробок (107%) пришелся на снегопад 1 марта прошлого года.

В лидерах рейтинга значатся Мумбай (Индия) и Богота (Колумбия) — загруженность 65 и 63% соответственно. Пробки в Москве достигли 5-го места и 56%, Санкт-Петербурга — 12-го места и 47%. А вот городами с самыми свободными дорогами стали Кадис (Испания) и Гринсборо Хайпойнт (США) с 9%.

Напомним, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06).

Новости "Сегодня" сообщали, что за первые четыре месяца 2019 года в Украине произошло 47 445 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 822 человека и более 7800 получили ранения, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2% (за четыре месяца 2018 года было зафиксировано 45 546 аварий).

Также за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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