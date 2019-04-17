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Киев остановился в километровых заторах

Сегодня, 09:33

Ситуация на дорогах осложнена ремонтными работами и многочисленными ДТП

Фото: Алексей Филипов, Сегодня

Дороги Киева утром в среду, 17 апреля, традиционно скованы пробками. Согласно данным онлайн-сервиса Google Maps, в городе зафиксировано около 10 ДТП.

Заторы традиционно наблюдаются на мостах в сторону правого берега. На проспекте Николая Бажана около станции метро "Осокорки" произошло ДТП, также авария на Южном мосту. В целом и мост, и проезд по проспекту – в тянучках. 

Дарницкий мост и Дарницкое шоссе в небольших тянучках, однако проблемы с движением есть на Харьковском шоссе, где также произошло ДТП. Авария зафиксирована возле озера Тельбин на Березняковской. Проспект Соборности и мост Патона тоже скованы пробками.

Мост Метро свободен для движения, но Броварской проспект до самого моста стоит от станции метро "Дарница". Северный мост пока что в небольших тянучках, но проблемы есть на бульваре Перова и на проспекте Ватутина – там зафиксировано ДТП.

Пробки также наблюдаются на Набережно-Рыбальской, на Подоле стоит Набережно-Крещатицкая (там ДТП), в тянучках – Владимирский спуск, Петровская аллея, Парковкая дорога, Крещатик, Грушевского.

Традиционно заблокированы Жилянская, Воздухофлотский проспект, Вадима Гетьмана, проспект Победы остановился от самого метр "Святошин" до "Шулявской" (там произошло сразу три ДТП).

Также пробки на Большой Окружной дороге.

Напомним, с субботы действуют частичные ограничения движения транспорта по проспекту Победы в районе Шулявского моста. Сейчас из восьми полос работает четыре: две по направлению в центр города и две — из него. При этом ограничения движения по проспекту полностью хотят ввести по ночам с 17 по 20 апреля с 23:00 до 6:00. 

Также мы писали, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Тег транспорт, Киев, ДТП, пробки

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